英超第25轮最后一场比赛曼城客场0比2不敌热刺，津琴科的红牌是一个转折点，但是瓜帅也的确需要反思，因为本赛季失分的场次的确太多了，曼城不胜只能让利物浦提前夺冠的时间提前。穆帅本轮拿下了关键的一战，因为曼城、莱斯特城和切尔西本轮都失分了，所以红魔和第四的切尔西只有4分差距，因为随后两队将再度碰面，热刺赢球就可能跃居第四位，所以热刺本轮是多重的收获。

本场比赛也穆帅执教热刺之后首次和瓜帅碰面，两位名帅此前22次对阵瓜帅取得10胜7平5负的战绩，本赛季曼城两战热刺1平1负，后者扮演了克星的角色，因为其他球队还没能两次阻截曼城。目前曼城依旧排名联赛第二，只是比榜首的利物浦少22分，热刺和曼城的积分差距则是14分，很显然穆帅想超越曼城的排名是有难度的。

近期英超豪门球队都有一些疲软，利物浦虽然联赛高歌猛进豪取16连胜，但是此前足总杯的比赛红军也在客场爆冷2比2平波鲁斯伯里。曼城近期两连败，联赛杯主场0比1曼联，本轮客场0比2热刺，两场被零封也是瓜帅执教曼城之后绝无仅有的糟糕记忆。排名第二的莱斯特城近两场不胜，联赛杯客场1比2维拉，本轮联赛主场2比2平切尔西。蓝军近三轮联赛不胜，战绩是2平1负，球队客场0比1纽卡、主场2比2阿森纳，客场2比2莱斯特。

热刺进入2020年的战绩是3胜3平2负，5场不胜的确难言稳健，近4场比赛2胜2平，平局分别是联赛客场0比0沃特福德、1比1南安普顿，这都是排名靠后的球队，爆冷失分成为穆氏热刺裹足不前的短板。曼联进入2020年的战绩是4胜2平4负，联赛同样三轮不胜，红魔客场0比2利物浦、主场0比2伯恩利、本轮比赛主场0比0狼队。阿森纳是豪门球队中排名最后的球队，进入2020年的战绩是3胜4平，近5场比赛1胜4平，虽然新的一年保持不败，但是平局太多也无法提升球队的排名。

群雄困顿的确有各方面的原因，而对于曼城来说防线上的伤病则是瓜帅最为苦恼的事情，拉波尔特一直伤停，之前刚刚伤愈复出就再度因伤下场，虽然伤势并不严重，但是出于安全的考虑瓜帅还是在近两场比赛中给予他休息和调整的时间。此外门迪本场也无法出场，瓜帅只能派出并不稳定的后防线沃克、奥塔门迪、费尔南迪尼奥、津琴科首发出战。人们都认为奥塔门迪不靠谱，费尔南迪尼奥老迈不胜任中后卫的位置，却没料到这次出现问题的是津琴科，他两黄变红牌罚下后左右了本场比赛的走势，自然曼城其他球员犯错送分也是不可忽略的一个因素。

因为曼城上赛季欧冠客战热刺就0比1输球，所以本轮比赛上半场就有一些不太理智的动作，斯特林飞铲阿里脚踝吃到黄牌，VAR查看后也没追加处罚，穆帅在场边表达了自己的不满。阿奎罗近期的进球效率很高，所以本场获得瓜帅的信任，但是上半场两次最具威胁的射门都被洛里扑出，其中一次是用脚尖化解险情，热刺的运气和门将的神勇都是半场不失球的一个主要因素。曼城此前的比赛中因为热苏斯主罚点球没罚进，阿奎罗替补登场才帮助球队拿下对手，随后球队点球手更换了其他球员。本场比赛是随后被更换为点球手的京多安主罚点球，但是这一次还是被洛里扑出，这次错失机会也是极其致命的，尤其是对客场作战的曼城球员来说影响很大。

阿奎罗虽然没能进球，但是他制造了点球，只是京多安没能罚进，曼城球员在点球上的压力也是比较大的，否则不可能在本赛季先后错过几次点球机会。下半场曼城继续浪费了良机，这一次洛里出击比较冒失，但是阿尔德韦雷尔德却及时救险，热刺的防线还是关键时刻力保球门不是，其实从这一刻起这场比赛的格局已经在改变了。久攻不下曼城球员开始焦躁，津琴科再度犯规被两黄罚下是在第60分钟，3分钟后曼城解围脚球不利，小卢卡斯传中球助攻新援贝尔温打破僵局，很明显热刺引援到位。

曼城冬季没有纳入新援，本场失球后瓜帅用坎塞洛换下阿奎罗，这个换人很令人不解，不过这样匪夷所思的换人也不是第一次了，由此可见曼城遭遇的问题的确不只是伤病和防线的错漏。穆帅在瓜帅换人后经过思考才做出换人调整，狂人在6分钟后用恩东贝莱和拉梅拉换下阿里和贝尔温，这个换人则左右了本场比赛的赛果，因为恩东贝莱登场一分钟就助攻孙兴慜破门，后者的射门被费尔南迪尼奥封堵后偏转入网，门将也望尘莫及。

两球落后瓜帅才派上了热苏斯，很显然这个时候才换人的确晚了，因为2球落后的情况下任何人都很难扭转乾坤，穆帅的球队也很难在2球领先的情况下被逆转或扳平，何况热苏斯得到的时间只有18分钟。必须承认的是换下阿奎罗是败笔，因为本场比赛中还是他最具威胁。斯特林依旧低效却没被调整，全场比赛他只有1次射门，传2次威胁球。德布劳内3次射门1次射正，传3次威胁球，在阿奎罗被换下后还是比利时人在末尾制造了几次威胁，遗憾的是也未能打进挽回颜面的一球。

本赛季两队第一次碰面是2比2平局收场，德布劳内先是助攻斯特林进球，在恩东贝莱助攻拉梅拉扳平比分后，还是德布劳内助攻阿奎罗再度取得领先，遗憾的是下半场拉梅拉利用角球机会助攻替补登场的小卢卡斯扳平比分。从两场比赛中可以看出恩东贝莱和小卢卡斯是热刺两战曼城的功臣，也有克星的味道，遗憾的是德布劳内、斯特林和阿奎罗都没能在这场客战中再度祭出主场平热刺的强势表现。

本场不稳定的是京多安和奥利耶，京多安除了罚丢点球外，还错失了一次空门的机会，之后他被对方球员过掉后又导致队友吃到第二张黄牌被罚下场。不可否认的是津琴科成为了曼城致命的一个薄弱点，这员小将交的学费有点高。英超本赛季多打一人的比赛也有无法顺利全取三分的比赛，而热刺则将多一人的优势发挥的很到位，而曼城顺风球打惯了，逆风球血性气质减弱了，本赛季的问题不解决还可能在欧冠中出现问题，瓜帅遇到瓶颈急需自救。曼城接下来的对手是西汉姆，热刺则要对阵南安普顿，两强都是主场作战，爆冷失分的可能性比较低。



