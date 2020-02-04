切尔西目前虽然排名第四，但是球队内部的危机却已经出现了，所以接下来对阵红魔一战各方都不看高蓝军。本赛季蓝军多次失分，争四对手也都失分，蓝军才得以继续在第四的位置上，的确存很侥幸的。上轮联赛热刺全取三分已经逼近蓝军，所以接下来联赛对阵曼联的比赛则增加了很大的压力。

上轮客场平莱斯特城的比赛主力门将凯帕遭到弃用，近期的消息更是爆出兰帕德想送走这位门神，这样的内乱如果是事实的话则可能导致球队连续失分。目前球队联赛已经3轮不胜了，如果随后两场强强对话都不胜的话，跌出前四就是必然的了，兰帕德拿主力门将来当替罪羊是很愚蠢的，更会令球队更衣室动荡。

回看切尔西之前主帅陷入困境和下课之前都是有一些内部的矛盾，穆帅总是会将战绩不佳的责任归咎于技术流球员，因为他们没有回防到位才导致失分，这一点也引发了很多球员内心的不满，甚至导致一些功臣选择离队。孔蒂和夺冠功臣科斯塔的矛盾不可化解，俱乐部牺牲了科斯塔，但是孔蒂次赛季的战绩不佳，事实证明送走科神是两败俱伤，也是孔蒂执教切尔西最大的败笔。

萨里执教切尔西一个赛季，最被人们质疑的是对若日尼奥的使用，而将坎特放在并不擅长的前腰位置，但是球员本人并不抗议更换位置，反而用进球来证明自己的适应能力和进攻端的能力。吉鲁作为老将成为欧联杯的射手王，也是切尔西上赛季夺得欧联杯冠军的第一功臣。但是谁能想到经过一个夏天之后，吉鲁就成为了很少得到机会出场的球员，甚至连替补登场的机会都没有，而且冬窗也没有将老将送走，这样的使用球员的确令人难以理解，更令老将们寒心。

无论兰帕德职业生涯为球队做出多么杰出的贡献，都无法掩盖他作为教练的不足和自负，除了不能合理使用目前阵容中的球员外，他还过度的使用芒特和亚布拉罕。后者带伤出战自然影响战力，疲劳作战更容易受伤，作为职业球员的兰帕德难道不懂得吗，他分明是明知故犯，更是在不断的冒险。芒特的状态一直不是特别的好，但是依旧是无二的主力，近一场比赛表现不错不足以掩盖他的问题，疲劳作战的情况下也极难有稳定的发挥。

本赛季最糟糕的还是防线的问题，祖玛、托莫里、克里斯滕森以及詹姆斯都需要时间来磨合到位，也都不同程度的出现过一些问题，这套防线无论如何组合都有漏洞，这并不能让门将凯帕来承担主要责任。本赛季相关的数据的确证明凯帕的发挥不及上赛季，但是这需要主帅和门将教练帮助球员尽快的调整，而绝对不是靠放在板凳上反省来惩罚。

上赛季萨里执教切尔西期间备受质疑，当这位教练有更合适自己的工作的时候，他毫不留恋的选择离开切尔西，因为他认为这里工作得不到支持和尊重，自然这其中也有萨里换人凯帕却坚持不下场带来的难堪，可以看出蓝军门将也是一位很有个性的球员，虽然他的出发点是证明自己可以做得更好，但是这个事件却是对主帅不利的。萨里可以在事后理解门将的想法，但是如果凯帕对兰帕德有一些驳斥的言论的话，蓝军主帅是不可能留给对方余地的，他会第一时间拿下凯帕的主力位置来展示自己的威信。

很多少帅不及老帅的一点就是不能服众，吉鲁和佩德罗一干老将或许可以隐忍和等到合同到期离队，但是这不代表他们没有怨言。上轮对阵莱斯特城的比赛威廉也在替补席备战，下半场给了16分钟的时间上场挽救平局的局面，这样的安排对于威廉来说也是不满意的。因为此前足总杯的比赛威廉就没出场，对阵莱斯特城的比赛没有理由继续替补，拿备战曼联作为说词更不能令人信服。

近日的消息都和威廉有关，此前巴西人曾多次表示希望和球队续约，但是近期却传中威廉想今夏离队加盟巴萨的消息，如果属实的话一定是有一些事情让威廉改变了初衷，而他的离开也会对球队不利。除了阵容上无人可以替代外，今夏自由之身离开也会让俱乐部没有收入。今夏合同到期的老将还有一些，这也是冬季转会无力的缩影，既然不可能为球队所用就该送其离队，这样是双方面的利好。

今年31岁的威廉是2013年加盟切尔西，为蓝军出场323次打进57球，送出58次助攻，也被人们认为是切尔西的大腿，兰帕德本来是该倚重这位老将的。对阵莱斯特城的赛后兰帕德夸赞了打进2球的后卫吕迪格，却没谈及没射门的亚布拉罕，对于丢了两球的39岁老门将则表示满意，他认为两粒失球是任何门将都没办法化解的，这样的宽容也的确令人齿冷。

2月2日来自切尔西的官网消息，球队助教埃迪-牛顿离开切尔西加盟土超球队特拉布宗体育。这位助教也是有丰富经验的人，曾在希丁克、罗伯托-迪马特奥两任前蓝军主帅手下担任这一职务，去年7月成为兰帕德助理教练，而今却选择离开，蓝军的支持者们担心球队内部是不是也有一些问题。兰帕德现在的执教能力的确需要助教辅助，如牛顿这样有经验的人也应该可以帮助主帅的，遗憾的是如此一位曾带给球队欧冠冠军的助教离队了。

事实上兰帕德最信任的助教是乔迪-莫里斯代为出席，这位助教曾谈及主帅在很长时间身体不适，且对队内的伤病情况不断增加很遗憾，此外也谈及一些用人和一些替补球员的问题，这其中最被关注的还是关于主场战绩不佳的说法。他认为是球员们没有发挥出最好的水平，和其他无关。事实上从以往球队主场战绩不佳的情况，可以归结为以下几个原因：主场压力大，球队没能得到球迷更多的支持，主场的赛程比较魔鬼。