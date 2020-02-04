切尔西目前虽然排名第四，但是球队内部的危机却已经出现了，所以接下来对阵红魔一战各方都不看高蓝军。本赛季蓝军多次失分，争四对手也都失分，蓝军才得以继续在第四的位置上，的确存很侥幸的。上轮联赛热刺全取三分已经逼近蓝军，所以接下来联赛对阵曼联的比赛则增加了很大的压力。
上轮客场平莱斯特城的比赛主力门将凯帕遭到弃用，近期的消息更是爆出兰帕德想送走这位门神，这样的内乱如果是事实的话则可能导致球队连续失分。目前球队联赛已经3轮不胜了，如果随后两场强强对话都不胜的话，跌出前四就是必然的了，兰帕德拿主力门将来当替罪羊是很愚蠢的，更会令球队更衣室动荡。
回看切尔西之前主帅陷入困境和下课之前都是有一些内部的矛盾，穆帅总是会将战绩不佳的责任归咎于技术流球员，因为他们没有回防到位才导致失分，这一点也引发了很多球员内心的不满，甚至导致一些功臣选择离队。孔蒂和夺冠功臣科斯塔的矛盾不可化解，俱乐部牺牲了科斯塔，但是孔蒂次赛季的战绩不佳，事实证明送走科神是两败俱伤，也是孔蒂执教切尔西最大的败笔。
萨里执教切尔西一个赛季，最被人们质疑的是对若日尼奥的使用，而将坎特放在并不擅长的前腰位置，但是球员本人并不抗议更换位置，反而用进球来证明自己的适应能力和进攻端的能力。吉鲁作为老将成为欧联杯的射手王，也是切尔西上赛季夺得欧联杯冠军的第一功臣。但是谁能想到经过一个夏天之后，吉鲁就成为了很少得到机会出场的球员，甚至连替补登场的机会都没有，而且冬窗也没有将老将送走，这样的使用球员的确令人难以理解，更令老将们寒心。
无论兰帕德职业生涯为球队做出多么杰出的贡献，都无法掩盖他作为教练的不足和自负，除了不能合理使用目前阵容中的球员外，他还过度的使用芒特和亚布拉罕。后者带伤出战自然影响战力，疲劳作战更容易受伤，作为职业球员的兰帕德难道不懂得吗，他分明是明知故犯，更是在不断的冒险。芒特的状态一直不是特别的好，但是依旧是无二的主力，近一场比赛表现不错不足以掩盖他的问题，疲劳作战的情况下也极难有稳定的发挥。
本赛季最糟糕的还是防线的问题，祖玛、托莫里、克里斯滕森以及詹姆斯都需要时间来磨合到位，也都不同程度的出现过一些问题，这套防线无论如何组合都有漏洞，这并不能让门将凯帕来承担主要责任。本赛季相关的数据的确证明凯帕的发挥不及上赛季，但是这需要主帅和门将教练帮助球员尽快的调整，而绝对不是靠放在板凳上反省来惩罚。
上赛季萨里执教切尔西期间备受质疑，当这位教练有更合适自己的工作的时候，他毫不留恋的选择离开切尔西，因为他认为这里工作得不到支持和尊重，自然这其中也有萨里换人凯帕却坚持不下场带来的难堪，可以看出蓝军门将也是一位很有个性的球员，虽然他的出发点是证明自己可以做得更好，但是这个事件却是对主帅不利的。萨里可以在事后理解门将的想法，但是如果凯帕对兰帕德有一些驳斥的言论的话，蓝军主帅是不可能留给对方余地的，他会第一时间拿下凯帕的主力位置来展示自己的威信。
很多少帅不及老帅的一点就是不能服众，吉鲁和佩德罗一干老将或许可以隐忍和等到合同到期离队，但是这不代表他们没有怨言。上轮对阵莱斯特城的比赛威廉也在替补席备战，下半场给了16分钟的时间上场挽救平局的局面，这样的安排对于威廉来说也是不满意的。因为此前足总杯的比赛威廉就没出场，对阵莱斯特城的比赛没有理由继续替补，拿备战曼联作为说词更不能令人信服。
近日的消息都和威廉有关，此前巴西人曾多次表示希望和球队续约，但是近期却传中威廉想今夏离队加盟巴萨的消息，如果属实的话一定是有一些事情让威廉改变了初衷，而他的离开也会对球队不利。除了阵容上无人可以替代外，今夏自由之身离开也会让俱乐部没有收入。今夏合同到期的老将还有一些，这也是冬季转会无力的缩影，既然不可能为球队所用就该送其离队，这样是双方面的利好。
今年31岁的威廉是2013年加盟切尔西，为蓝军出场323次打进57球，送出58次助攻，也被人们认为是切尔西的大腿，兰帕德本来是该倚重这位老将的。对阵莱斯特城的赛后兰帕德夸赞了打进2球的后卫吕迪格，却没谈及没射门的亚布拉罕，对于丢了两球的39岁老门将则表示满意，他认为两粒失球是任何门将都没办法化解的，这样的宽容也的确令人齿冷。
2月2日来自切尔西的官网消息，球队助教埃迪-牛顿离开切尔西加盟土超球队特拉布宗体育。这位助教也是有丰富经验的人，曾在希丁克、罗伯托-迪马特奥两任前蓝军主帅手下担任这一职务，去年7月成为兰帕德助理教练，而今却选择离开，蓝军的支持者们担心球队内部是不是也有一些问题。兰帕德现在的执教能力的确需要助教辅助，如牛顿这样有经验的人也应该可以帮助主帅的，遗憾的是如此一位曾带给球队欧冠冠军的助教离队了。
事实上兰帕德最信任的助教是乔迪-莫里斯代为出席，这位助教曾谈及主帅在很长时间身体不适，且对队内的伤病情况不断增加很遗憾，此外也谈及一些用人和一些替补球员的问题，这其中最被关注的还是关于主场战绩不佳的说法。他认为是球员们没有发挥出最好的水平，和其他无关。事实上从以往球队主场战绩不佳的情况，可以归结为以下几个原因：主场压力大，球队没能得到球迷更多的支持，主场的赛程比较魔鬼。
必须承认的是主帅的执教能力问题也是战绩好坏的关键，曼联的主帅是上赛季中途接管球队的，也是高开低走，但是切尔西本赛季两次对阵曼联都输球了，这说明索帅技高一筹。目前兰帕德首先需要的是做好应变的准备，因为蓝军下一轮联赛将在主场迎战曼联，所幸的是这场比赛蓝军有足够多的时间运筹，因为两轮联赛之间有17天的时间，寄望兰帕德能调整好球队和自身的状态才可能拿下这场最为关键的比赛，雪藏主力门将不可为。
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