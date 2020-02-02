切尔西2比2平莱斯特城一战末尾建功的是后卫吕迪格，在感叹蓝军带刀后卫的威力的同时对于球队的保四前景也很担心。因为此前切尔西多次爆冷失分被热刺、曼联、狼队缩小了积分差距，如果这几支球队本轮赢球就将迫近前四。切尔西接下来还有对阵曼联和热刺的魔鬼赛程，所以本轮平局的确对保四不利，所幸的是同一天开战的曼联主场0比0平狼队，热刺本轮要激战曼城，蓝军只能寄望前者无法全取三分。本轮赢球的谢菲联目前排名第5，比切尔西少5分，同样也在向蓝军施压。

罗杰斯执教的莱斯特城本赛季表现很出色，本轮比赛前球队先后1比1平切尔西、0比1曼联、2比1热刺、1比2利物浦、2比0阿森纳、1比3曼城、0比4利物浦，可以在三大豪门身上拿分也足见狐狸城的实力。进入2020年的前8场比赛莱斯特都是对阵中下游球队，战绩是4胜1平3负，最近的一场杯赛狐狸城被维拉2比1拿下。对手被爆冷输球，切尔西本来借机全取三分的，遗憾的是防线疏漏导致连续失2球，如果不是吕迪格末尾救主，切尔西一分都拿不到。不过本赛季比分落后的情况下最终拿分的比赛不多，所以这一场平局还是有可圈可点的地方。

切尔西近9次客战狐狸城的比赛取得7胜1平1负的战绩，本场平局也有一定的必然性，本赛季第一次交战蓝军主场1比1平局收场。值得一提的是切尔西本赛季客战成绩不俗，此前的11个客场比赛球队赢下7场比赛，拿到22分，这个数据仅次于利物浦31分和曼城25分。本赛季长期位居前四的球队就是利物浦、曼城、莱斯特和切尔西，但是蓝军对阵前三球队的战绩是2平2负，这也揭示了球队和对手之间的差距。

因为切尔西要在短期面对联赛三支强队，兰帕德的应对策略和阵容上的安排是焦点，因为冬季没有纳入强援，本场比赛主帅将主力门将凯帕和大腿威廉放在替补席令人不解。如果说凯帕的发挥不尽如人意要放在板凳上反省的话，那么威廉又有什么理由要替补备战？联赛的每一场比赛其实都必须尽可能早的确保三分到手，而不是未雨绸缪，要为随后对阵曼联的比赛做准备。事实上威廉首发出场更早的确定胜局对于球队来说更有利，下半场替补登场的确很难达到力挽狂澜的效果。

本赛季切尔西面对强队的数据并不难看，很多比赛最终失分还是和运气不济、主力球员的把握机会的效率不高有关，而本场比赛数据则不占优，这一点也值得反思。全场比赛切尔西射门7比14，射正3比4，角球6比4，越位1比1，扑救2比1，这也不同于之前的比赛。本场的两粒进球都是后卫打进，前场球员浪费了为数不多的机会。亚布拉罕本场0射门这一点也令球迷们担心的，因为本赛季这员小将是球队的晴雨表，他的表现直接决定比赛的胜负，在未来两场大战开启前如此低效的确对球队不利。亚布拉罕本场比赛打了83分钟被换下，只传1次威胁球，1次过人，2次解围，1次被犯规的数据。

本场再度得到首发机会的佩德罗出场74分钟也只有1次射门，虽然射正却没进球，此外还有2次过人、2次抢断的数据，距离此前最强的表现还有距离，本赛季出场时间有限让这柄利器生锈了。奥多伊和坎特都只有1次射门，后者传1次威胁球，芒特2次射门全部射正可惜没进球，此外还传2次威胁球。最为高效的是吕迪格，他2次射门全部转换为进球，1次过人，1次抢断，2次解围。替补登场的威廉、科瓦契奇都大了16分钟的比赛，加上末尾上场7分钟的巴克利，三员虎将都没射门，兰帕德换人的确没见效，随后也无计可施了。

本场比赛的第一粒进球是下半场一开始，当时芒特利用角球机会助攻吕迪格头球破门，遗憾的是第54分钟就被对手扳平比分，防线的问题再度暴露了出来。当时蒂莱曼斯传球助攻巴恩斯吊射破门，蓝军替补门将鞭长莫及。10分钟后莱斯特城再度破门，这一次是奇尔维尔突入禁区传中吸引卡巴列罗出击，佩雷拉得球后回传交给蒂莱曼斯，后者传中助攻奇尔维尔破门，蓝军防守球员漏防，莱斯特城悍将破门很轻松。

这粒失球也揭示了卡巴列罗的弱点，对手传中球到后点，其实门将根本不需要跟过去，这样被调虎离山后，他再度回到球门没有办法准确的判断对手射门的方向，因而没能阻挡这次失球，所以指望替补门将力保球门不失的想法是有点想当然了。芒特本场比赛极其到位，在普利西奇伤停之后他的表现更为关键，吕迪格的第二粒进球恰恰是芒特任意球传中制造的机会，带刀后卫头球建功梅开二度帮助球队拿到1分。

莱斯特城的瓦尔迪之前对阵切尔西总能进球，本场比赛被严防也只有1次射门且射正，传1次威胁球，1次过人和1次犯规，整体发挥不及其他比赛，这也是蓝军防线所做的事情。本赛季切尔西最后15分钟的丢球数多达11个，超过总丢球数的三分之一，末尾失球也导致一些平局和败仗，但是本场比赛第71分钟打进扳平比分的进球，第64分钟失球后到比赛结束没有再度失球，从这一点上看也能看出蓝军防守上是有所加强了，必须承认的是扳平比分后也有险情，只是埃文斯和巴恩斯的绝佳机会都被浪费了单刀。

接下来对阵曼联的比赛，切尔西本赛季联赛和联赛杯两度对阵红魔都输球，联赛客场0比4、联赛杯主场1比2不敌对手，所以本轮也是兰帕德的救赎之战。本赛季切尔西对阵英超豪门球队只拿下过热刺和阿森纳，因为对阵曼联是联赛首轮比赛，杯赛则是主力加替补阵容，所以接下来的这场较量是要看兰帕德的针对性和应变能力的，毕竟联赛已经战罢25轮，主帅是应该从两战红魔的比赛找出致胜的策略。切尔西只要拿下这场比赛就有望稳定住前四的位置，因为随后战之前拿下的热刺更有信心。



