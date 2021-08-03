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中国女排精神延续，两连胜也是开始，郎平不再执教仍留财富

(2021-08-03 00:31:46)
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奥运会

郎平

阿根廷女排

中国女排

 分类： 2021东京奥运会
 中国女排精神延续，两连胜也是开始，郎平不再执教仍留财富

   中国女排末尾一战3比0力挫阿根廷女排，球队连续两场以相同的模式拿下对手，女排挥别奥运会的同时也留下了期待值。不过令人泪目的是女排姑娘们赛后和郎指导拥抱鞠躬，感谢彼此携手走过的岁月，也感谢郎指导对于球员们的培养。中国女排也曾神奇夺冠，本届奥运会开局三连败，但是末尾两场以两个3比0完胜对手也算雪耻了。接下来郎指导不再执教女排，一些老将也将离开，新生代们则会开启新的征程，也必然会延续女排拼搏精神。
    女排末尾两战先后拿下意大利女排和阿根廷女排，的确是风雨后的彩虹，也给未来的征程注入了血性的气质。其实赛场上的输赢都是必须经历的，可贵是在受挫后积极应变，新的首发也祭出了超强的实力，应对策略上也可以给下一位主教练借鉴，再就是经过这届大赛很多年轻球员也得到了成长，这一点更为可贵。
    中国女排小组赛最后一轮中力挫阿根廷，具体的三局比分是25-15、25-22、25-19，这也是郎平执教中国女排的最后一战，其实有很多的意义在内。郎平的球员生涯就制造了很多奇迹，辉煌的过去也一直被人们记忆着，执教女排的几年更有意义，因为这个时候她是领军者，身边没有队友，只有年轻球员在场上拼搏，自己在场边督战，其中的挑战和压力也是可想而知的，这个过程也是很辛苦的。
   郎平是从2013年第二次执教中国女排的，至今率队拿到奥运冠军和两次世界杯冠军，也是绝对的成功，期间也的确付出了很多的心血。2019年郎平带领中国女排拿到世界杯冠军。值得一提的是郎平第一次执掌中国女排是在1995年，那时她就率队在三大赛中杀入前三，1996年夺得奥运会银牌，也是极佳的成绩。再度成为中国女排主帅时，人们都寄望她率队夺冠，最终郎平都做到了。
中国女排精神延续，两连胜也是开始，郎平不再执教仍留财富

中国女排精神延续，两连胜也是开始，郎平不再执教仍留财富

    郎平将处于低谷的中国女排提升到冠军球队，的确是奇迹，也是无上的荣耀。2010年世锦赛女排排名第10，2012年伦敦奥运会无缘四强，2009年亚锦赛和2012年亚洲杯决赛上不敌泰国队也是令人伤感的过去。4位指导都无法带来冠军，但是郎平做到了，所以她成为了无可替代的那一位也是必然的。近期郎平表示有很多更好教练人选，接下来则需要在实战中检验。
    女排精神其实影响了几代人，东京奥运会也将激励新一代的年轻人，这也是有更多意义的一届赛事。郎平执教中国队的成功是多方位的，从选材到给予支持和信任，再到精锐之师的成型和临场的出色发挥，球队被郎平注入了血性的气质，所以才会有冠军荣耀，也有本届末尾两场的3比0获胜。郎平手下的大将是袁心玥、朱婷、张常宁、袁心玥等，也是女排的黄金一代。新一代有李盈莹、惠若琪等人，也将继续撑起女排的大旗。
    伤病是本届奥运会赛事前几场输球的主因，随后调整就迎来出色的战绩，郎平已经为下一任主教练留下了珍贵的经历和综合实力。对阵阿根廷女排一战，第一局比赛就让对手频繁出现失误，所以赢球比较轻松。第二局比赛压制对手，即便对手有一些手热，但是最终还是被拿下。第三局是拉锯战，但是最终还是女排25-19战胜对手。
   近两场比赛的确是令人耳目一新，球员们也十分的兴奋，所以赛后才更激动，女排姑娘们集体向郎指导鞠躬，随后一个个的拥抱即将离任的主教练，泪水的确带着很多情绪，不舍和感激，同样作为中国体育迷也都会感谢郎指导给予中国女排的一切。
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