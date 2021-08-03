今夏切尔西三场热身赛全胜，近两场比赛都是2比1拿下伯恩茅斯和阿森纳，对阵英超劲旅是米亚兹加和乌戈博先后进球完成逆转，也揭示了球队的储备还是有潜力可挖的，对阵阿森纳一战是多数主力出场，所以有更多的意义。目前切尔西更想纳入前锋来提升进攻端的火力，因为此前的目标人选成功率都很低，所以球队改变目标，寄望能尽快确定，因为联赛开启在即了。

对阵伯恩茅斯的比赛亚布拉罕先后错失几次机会，所以今夏离队的可能性的确很大，但是近日的消息是球员本人很希望加盟阿森纳，因为近几个赛季两队有几次交易，所以这笔转会也可能达成。不过亚布拉罕是年轻球员，的确不该送给争冠对手的阵容里，还是应该有其他的方式。

对阵伯恩茅斯的比赛都是租借在外的球员先后建功，扎帕科斯塔传中助攻米亚兹加推射破门，随后不久巴克利开出角球助攻乌戈博头球破门。对阵阿森纳一战进球功臣是哈弗茨和亚布拉罕进球，后者也算是为己正名了，接下来就看主帅是不是还会给亚布拉罕机会，为阿森纳打进唯一进球的是扎卡，对手表现一般。

这个德比战上半场中段维尔纳反击中斜传球找到哈弗茨，后者直接起脚射门得手，之后维尔纳也有建功的机会，只可惜他接齐耶赫的传球起脚射门击中了边网。维尔纳一向无私半场结束前，维尔纳前场抢断后传球帮助齐耶赫射门击中立柱，蓝军的这三位强援也可能在新赛季可能有更出色的表现。

下半场普利西奇直传球给齐耶赫，后者晃过门将莱诺射门空门不进，阿森纳新援本-怀特及时到位进行了封堵。巧合的是近两场比赛都是因为角球防守不稳导致失球，阿森纳的进球是佩佩开出角球，扎卡头球破门。亚布拉罕的进球是贝莱林传球被扎卡漏过，蓝军小将捕捉战机到位锁定胜局。

阿森纳本场的阵容也是主力居多，所以此役也看出蓝军备战情况不错，球队本场的首发是门迪、祖马、查洛巴、吕迪格、普利西奇、奇克、科瓦契奇、奥多伊、哈弗茨、维尔纳、齐耶赫，下半场多数替补球员先后出场，坎特打了27分钟的比赛，算是完成热身。芒特、詹姆斯和奇尔维尔也已经归队，接下来切尔西将在8月5日打对阵热刺的比赛，此役更接近正赛，寄望球队可以连胜。

不过切尔西补充锋线的动作有点慢了，所以即便新援到位也需要时间磨合，球队总是错失单刀球的确是很可惜的，此外禁区内的防守漏洞比较多，这对于新赛季也是不利的。近两场防线上的首发是斯特林、巴克、萨尔和祖玛、查洛巴、吕迪格组合，两场替补出场的是奇克、查洛巴、巴克利和斯特林、萨尔特、萨尔，并不是主力阵容，所以并不是大事。

近日除了关于切尔西想重新引入卢卡库的消息外，也有新的目标人选是孔德，塞维利亚希望得到6000-6500万欧元的转会费，切尔西希望3500万欧元+祖马，所以这笔交易也不易。

孔德是年轻后卫中的新贵，他的优势弹跳高度和滞空能力，禁区内的抢点能力到位，防守的预判上也到位，相关的数据显示孔德的对抗争顶成功率场均2.8次的。此外他的速率也能保证回防到位，也可能带球从后场到前场，切尔西后防线带刀后卫也是传统，所以孔德的确很胜任切尔西防线的主力位置。孔德还是多面手，需要的时候客串边后卫也是到位的，这一点对于英超豪门也是最需要的，图赫尔才会求才若渴。

主帅图赫尔对孔德志在必得，所以接下来俱乐部还需要努力。攻防两端进补关乎新赛季的战绩，切尔西还需要加快速度，不过蓝军历来有引援最后一日官宣的传统，今夏也可能末尾才送上惊喜。



