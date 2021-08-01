8月2日奥运会中国女排对阵阿根廷女排，这场比赛也备受关注。女排上一场3-0拿下小组领头羊意大利队迎来奥运会的首胜，但是却已经无法扭转出局的结果，末尾对阵阿根廷的比赛也是荣誉之战。拿下意大利女排的赛后郎指导向全国球迷道歉，并且哽咽得说对不起，可见郎平是承受了很大的压力，所有人都也为这场迟来的胜局而感慨不已。这场比赛郎平派遣健康的球员出场收到了意外之喜，同时也证明目前的女排阵容是有实力也有潜力可挖的，这一点其实比赢球更有意义。

在东京奥运会小组赛中，中国女排头两轮都0比3输球，第三场比赛憾负，对阵意大利的这场比赛女排3-0力挫小组领头羊的确是血性一战。朱婷和颜妮因为此前都是带伤出战，所以本场比赛是轮休的，但是新的阵容却祭出了自身的优势，并且拿下了最强的对手。赛后也有人认为如果此前的关键战就是这样的变阵，说不定还能保有晋级八强的可能性。

意大利的阵容是有争冠实力的，球队的核心是艾格努，球队此前3连胜，但是遇到全面爆发的中国女排只能无奈地吃到了第一场败仗，这场比赛球员们摒弃了此前的不足，而且加强了进攻、拦网和防守，所以横扫对手也是有一定的必然性的。此前对阵俄罗斯的首发是朱婷、袁心玥、张常宁、丁霞、颜妮、龚翔宇、王梦洁，对阵意大利的首发是张常宁、李盈莹、袁心玥、王媛媛、龚翔宇、姚迪、王梦洁，朱婷、颜妮、丁霞都没进首发名单。

其实大赛中每一场比赛都是有收获的，而对首发阵容进行较大的调整也是考验主帅和球员们的应对能力，不过对手也会在针对性上做得不足。意大利女排的首发是波塞蒂、皮耶特里尼、达内西、法尔、埃格努、马利诺夫、德吉纳罗，阵容也是强阵出场。这场女排的正名战发挥出色的是李盈莹、张常宁、姚迪，这其中防守的发挥上尤其是到位的，关键的第二局李盈莹封死埃格努的出手扣球的确关键，球队赢球离不开硬气的防守，也能提升队内的士气。

赛后相关的数据显示，李盈莹本场拿到15分，张常宁12分，龚翔宇9分，王媛媛6分，袁心玥5分，姚迪2分，核心球员还是有不俗的表现。第一局意大利发球失误，张常宁直接得分，随后球队拦网得分，可以看出女排开局就给对手施加了压力。随后对手得分后，埃格努再度发球失误，中国女排握有了3分的优势。

即便对手随后不断拿分完成反超，但是张常宁的进攻还是可以拿分的，自身稳定得分的话就静等对手犯错，随后埃格努扣球出界，防守也得分，中国队再度反超。中国队的发挥逼迫意大利换上主攻手塞拉，但是中国队连得6分令对手难以防范，这也是此前比赛中没有的，中国队是打出了自己的气势和实力，对手也有三次以上的失误。

张常宁和李盈莹本场的关键性体现无疑，总是可以在紧要的时候得分，李盈莹先后两次扣球得分也是第一局能拿下对手的关键。相关的数据显示中国队扣球15-13意大利队，李盈莹得了6分，张常宁得了5分。意大利的埃格努得了5分，埃格努的失误增多是因为中国队的防守到位所致。谁能想到3个换人能取得第一局的胜利，而且还能连续拿下两局取得首胜，如果本届奥运会第二场就进行变化，说不定有更多的胜局。

因为赢球才能有大合照，所以这历史性的胜利背后是女排姑娘们的雀跃和笑颜。赛后郎指导也表示承担责任，并称自己累了，同时希望大家都一如既往地支持女排，这也预示着下一次大战可能会有新的教练带队出征了。8月2日中国女排对阵阿根廷女排的比赛，球员们势必会以一场胜仗来结束奥运会的征程，这其中的变化和临场的表现也是值得关注的点。

因为此前三轮全胜的球队只有意大利，所以能拿下这个对手的确不俗。这场比赛第一局中国女排15次进攻得分、5次拦网得分、1次发球得分，比分25比21。第二局比分25比20，中国队11次进攻得分、3次拦网得分、1次发球得分。第三局比分为26比24拿下，虽然比分胶着，但是女排姑娘们还是笑到了最后，没有给对手喘息的机会。

伤病是女排前三场输球的主要原因之一，此外对于对手的预估也应该有问题，所以遇到难题后并没有及时的调整到位，第二和第三场比赛没有赢球的确说明球队是多方面的出现了问题，包括攻防两端的表现都不好。女排此前制造的里约奇迹没能延续也是留下了遗憾的，不过下一次大赛还是可以寄予厚望的，因为虽然目前只赢了一场比赛，但是证明了自身的实力。接下来对阵阿根廷的比赛，女排还需要看郎指导的变化和临场的应变，这些也是财富，会受用于下一届大赛。

奥运会推迟一年，因为疫情也没有其他比赛来热身，这些也是球队没能一开始就祭出最好状态的一个主要原因，所以客观因素也是必须承认的，末尾一战只希望打出自身的优势足矣。



