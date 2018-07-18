世界杯结束，很多话题还意犹未尽，关于法国有很多内容。这其中有格里兹曼在决赛中制造两粒进球的高光表现，和他作为一名球员如何具备了演员的潜质，有人认为这是一位聪明的球员，有人则认为他是球队冠军奖杯上的一个不该有的痕迹。姆巴佩的惊艳被随后的小聪明遮盖了光芒，倒是逐渐进入角色的博格巴越来越稳健，决赛场上曼联核心贡献1粒进球，他的进球帮助球队3比1领先，的确是极其关键的进球。

因为法国队之前的两粒进球一粒是乌龙球，一粒则是点球，所以博格巴的进球是球队的第一粒运动战进球。当时博格巴后场长传找到姆巴佩，后者传中碰到对手球员之后产生了变线，格列兹曼得球后回做助攻博格巴将球打进，这是三位新星的化学效应制造的进球，也是被球迷认同的一粒漂亮进球。

博格巴的个性是不会轻易哭泣的，不过格列兹曼却是一个爱哭的孩子，2014年巴西世界杯他就哭的和个泪人一样，今年夺冠后他再度留下了眼泪，而且很长时间难以止住泪水。其实这和每个人缓解压力的选择不同，博格巴是通过比赛证明一切，无论胜局还是输球都不会更多的其他情绪。

格列兹曼是内敛的，本届世界杯的比赛中偶尔会消失，但是关键时刻还是会突然站出来解决问题，所以这样的他也获得了很多支持者。俱乐部方面没有选择其他豪门而是继续坚守马竞，这样的选择和其他球员也是有区别的，因此悍将也被认为具备忠诚的特质的球员。

上届世界杯法国对阵德国的比赛中，为寄予很大期待的格列兹曼没有进球，也被认为是俱乐部高效，国家队关键战哑火的非大战型球员，同时也被认为是球队输球的一个主因。2年前的法国欧洲杯上他成为第一射手，对阵德国的比赛中打进2球完成复仇，但是却不敌C罗领军的葡萄牙，因而错失冠军。

无论是俱乐部还是国家队，格列兹曼前面都有无法跨越的高度，因为西甲的梅罗的出色发挥称为万众仰望所在。西甲双雄让马竞始终充当一个搅局者的角色，即便偶尔夺冠也无法取而代之，更多的时候是被双雄擒拿，欧冠决赛的马德里德比战更是成就了C罗的辉煌。如此多的压力让格列兹曼更加沉默，所以今夏夺得世界杯冠军之后，格列兹曼终于可站在所有对手之上，或许从这一刻起格列兹曼就会迎来一个新的开始。

今年C罗已经33岁，梅西31岁，格里兹曼27岁，C罗已经离开皇马，梅西还在巴萨仍有左膀右臂护佑，倘若皇马引入阿扎尔的话，新一轮的对决将再度开启，格列兹曼的压力依旧会继续。不过经过世界杯的犀利，格列兹曼会更成熟，也可能会更从容应对各种挑战。

这场夺冠战中格列兹曼2次射门都射正打进1球，传1次威胁球，2次过人，2次抢断，1次解围，2次被犯规，28次传球只传准19次。博格巴2次射门1次射正打进1球，传1次威胁球，2次过人，4次抢断成功，1次解围，2次犯规，3次被犯规，35次传球传准30次。姆巴佩2次射门都射正打进1球，13次传球传准8次，7次过人，1次抢断成功，1次犯规。三位球星各有自己的特点和出众的地方，还是在得中场才能得天下的绿茵场法国队想连续夺冠还需要博格巴更快速的成熟才行。



