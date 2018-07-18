世界杯决赛以法国队4:2拿下克罗地亚定格，赛后莫德里奇荣膺金球奖也让克罗地亚人错失奖杯后的内心感到安慰。事实上莫少是当之无愧的最佳，也给予了这届世界杯一个不同的且具说服力的楷模形象。莫德里奇是继卡恩、弗兰和梅西之后获得这项殊荣的球员，事实上这些人和当届世界杯都会一起进入人们的视线，并植入记忆中。

除了比赛的过程是球迷关注的焦点，这场决战之后也有一些声音是掷地有声的。拉基蒂奇在赛后表示球队一直都在进攻，可惜运气不济，并祝贺法国如愿登顶。运气的确是和足球密切相关的一个词汇，接下来我们重新回看一下两队晋级决赛的历程，可以感受到两支球队不同的魅力所在。

法国队的小组赛三个对手是澳大利亚、秘鲁和丹麦，对手实力较弱，球队只是2胜1平进入淘汰赛，组内最强的对手就是丹麦，但是两队打了默契球。克罗地亚小组对手是阿根廷、冰岛和尼日利亚，克罗地亚却能全胜晋级，而且只丢了一球，而且球队3比0拿下阿根廷一战和法国4比3致胜相同对手相比，高卢雄鸡明显不及床单军团华丽和无懈可击。

或许有人会说克罗地亚和丹麦战到点球大战，末尾球队4比3晋级。不过必须提及的是丹麦对阵法国一战更多的是打成了默契的比赛，如何可以和淘汰赛对阵克罗地亚相比，而且正是因为这样的一场比赛，反而更能折射出那场糟糕的0比0平局多么丑陋。

巧合的是1/8决赛法国和克罗地亚都是4比3晋级，只是内容各不相同罢了。只是将法国对阵阿根廷的比赛形容成旧王谢幕新王登基的比赛的确不合适，因为法国阵中没有王者，只是悍将和球星而已。进入1/4决赛法国2比0拿下没有卡瓦尼的乌拉圭，克罗地亚6比5淘汰东道主，双方所承受的难度很明显是莫少的床单军团更多。

半决赛法国遭遇全胜的比利时是最大的考验，克罗地亚碰上英格兰要相对容易一些。不过正是因为阿扎尔的强势和球队进攻端频频施压，让法国队储备了更多的经验和应对的策略，所以决战对阵克罗地亚也储备了信心，毕竟从纸面实力上比利时不逊克罗地亚。

世界杯几场比赛下来吉鲁零射正，格列兹曼4粒进球中3粒点球，加上姆巴佩两场比赛因为拖延时间吃到黄牌，这些内容都是其他球队所没有的。凯恩虽然有3粒点球，但是他还有另外3粒进球产生，所以在决赛前备受质疑的世界杯金靴得主，在决战之后变成了实至名归，这是因为和格列兹曼相比前者更为关键一些。

法国队受到质疑的一点是因为球队前场有格列兹曼、姆巴佩、登贝莱这样的攻击手，中场有博格巴、坎特的攻防两端的球员，后防还有洛里、瓦拉内、乌姆蒂蒂保护，的确是极佳的阵容，球迷们只是觉得如此厚度的阵容不该过于保守罢了。

克罗地亚除了莫德里奇近乎完美外，曼祖基奇和佩里西奇的表现也是焦点，球队内积蓄的战斗力和顽强属性都是极其珍贵的，这些恰恰是目前法国队所不具备的。法国队的优势多点开花，乌姆蒂蒂的头球建功的确是奇功一件，而本届世界杯大赢家瓦拉内则有一粒极其精彩的入球被称为最佳进球。

瓦拉内是很稳健的，也是本届世界杯唯一一位同年夺得欧冠和世界杯冠军的球员，这位1993年出生的法国国脚在世界杯前为皇马斩获欧冠奖杯，夏天再度和法国队站在世界杯之巅的确说明他的实力。四分之一决赛中瓦拉内打进第一粒进球关键性第一位，世界杯历史上同年获得俱乐部和国家队双冠的只有11位球员，瓦拉内就是其中之一。可以在不同的赛场笑到最后的确不易，瓦拉内个人双喜的同时也再度让世人看到这支法国队的前景是可以有更多展望的。