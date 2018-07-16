今夏因为世界杯而炙热，球迷们的热情也在决赛日抵达沸点。在法国4比2克罗地亚登顶之后，本届世界杯也落幕了，这样的时刻有很多感慨。回看世界杯的所有赛事，最记忆深刻的是巴西对阵比利时，欧洲红魔对阵高卢雄鸡以及决赛场的两支球队冲击奖杯之战。这届杯赛给予球迷的是各种想不到，比起法国队登顶令人惊喜外，克罗地亚能跻身决赛也是令人称奇的。法国队登顶是传统强队捍卫尊严，克罗地亚则是无冕之王的代表，顽强和血性更是无可替代。

回看法国队的登顶之旅，首轮2比1澳大利亚太过于幸运，1比0小胜秘鲁则是惊险获胜，闷战之最是法国对阵丹麦的比赛，进球大战则是阿根廷法国一战，这场比赛高卢雄鸡初露冠军相。对阵乌拉圭的比赛是悲情色彩比较浓烈的一战，苏亚雷斯的竭力和卡瓦尼在替补席的无助成为主题，淡蓝色军团赢得了更多球迷的支持，记忆深埋后期待未来能重启南美军团的争冠之旅。

最令人兴奋是比利时对阵法国的比赛，两支球队都拥有年轻阵容，相同的是两队每个位置上的人员都具备相当的实力，这样的对碰本应该是火花四溅的，只可惜一些战术的选择和一些判罚让比赛变了味道。现在回看那场比赛得出一个结论，那就是法国只有那样的战术选择才能成就今晨的登顶。

法国对阵克罗地亚一战的确是激情一战，因为无法更早破门的话，法国稳固的防守可能让这场决战变得沉闷，甚至会被拖入点球大战。无论如何闷战是决赛场最该杜绝的，所以格列兹曼制造的定位球让克罗地亚先进球了，只是曼朱基齐打进的是乌龙球，这也让这届世界杯更加与众不同，因为这是世界杯决赛中的首粒乌龙球，可谓是弥足珍贵。

克罗地亚人在这场比赛中充分展示了自身的进攻能力，佩里西奇的进球是在扣过坎特打进的，可见他是技高一筹。球队采取的是任意球战术配合，完美的5人组制造了绝妙的进球，这一点上要比冠军队法国更为精妙。巧合的是本届世界杯除了莫德里奇是球队的功臣之外，曼朱基齐和佩里西奇都是无二的功臣，但是这两人却是决赛场先后送大礼给对手，的确是运气不济和极具戏剧性。

必须承认的是和乌龙球相比，佩里西奇的禁区手球可以说让球队再度陷入比分落后的陷阱。不过在博格巴和姆巴佩先后近期将领先优势扩大为4比1之后，法国国门洛里斯也按耐不住激动的心情送给对手一次更为荒诞的大礼，当时乌姆蒂蒂回传门将，法国队长洛里斯没有直接开大脚，而是选择在脚下玩盘带，可惜这个瞬间被曼朱基齐抓住并轻松破门。这次大礼显然有抢镜之嫌，这也是继阿根廷门将出错后最为低级的一次失误，同时也折射出法国队的不足。

就是因为这样的各种无法预测性，本届世界杯的决赛场也成为一道另类的风景线，有它独特的味道，在赛后引发更为的热评。本届世界杯奇葩的还有19岁的姆巴佩，本来在比赛中的速率和表现是给球队增添光彩了，但是两场比赛故意拖延时间和因此吃到两张黄牌让他的色彩中蒙上了灰色。这位天才小将想要成为球星还需要很长的路要走，即便决赛中也打进一球，但是评论区再不会出现满满的溢美之词。因为球品这个关键词在足球世界中很重要，即便是建功打入2球的格列兹曼也被指出定位球有假摔之嫌，未曾得到如莫德里奇那样高的评价。