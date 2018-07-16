



俄罗斯世界杯法国队最终夺冠，4比2的比分也在印证这场决赛并不沉闷，双方都打出了自己的特点，德尚率领球队登顶的确是完成了自己的既定目标，能作为主帅和球员先后两次捧起大力神杯也是无上的荣耀。对于德尚世界杯中采用的战术策略，人们总是有一些质疑，坐拥强大的阵容却祭出保守的策略，也让这座奖杯的含金量不足。不过对于法国队上下来说奖杯就是终极目标，至于是用什么样的方式并不重要，这也是法国登顶后唯一的遗憾。

这场比赛法国的前两粒进球是曼朱基齐的乌龙球和佩里西奇禁区的手球送出了点球大礼，两粒进球都是对手给予的，这一点上也让人们觉得法国的运气太好了。从慢镜头回放可以看出格列兹曼制造的定位球是有假摔嫌疑的，而他随后开出的定位球极制造了对手的乌龙，这样的获益的确令格列兹曼的关键性打了折扣。再就是点球的判罚，视频裁判再度成为点球认定的关键点，这也让人想起了对阵澳大利亚的那个瞬间，相同的都是点球，获益的都是法国。

在亮出了球队的夺冠言论之后，这支球队如何赢球似乎就不那么重要了，只要不和此前的夺冠球队进行对比，这座奖杯就是实至名归的。其实任何事情都有两面性，德尚为什么选择保守策略，年轻的格列兹曼为何绞尽脑汁制造进球机会，并合理运用了自己的技巧，这些都是有原因的。

两年前法国队作为东道主在欧洲杯上征战，越过了强大的德国，却倒在了实力不济的葡萄牙脚下，看着对手登顶的那个瞬间是法国人心塞的时刻。本届世界杯德尚启用年轻阵容，小组赛首轮打的并不漂亮，所以压力不断增加的情况下法国人不能有任何的闪失，所以保守的策略就此更加坚定。

格列兹曼的眼泪是比较多的，此前世界杯的赛场他曾洒泪，欧洲杯错失冠军一战他也心碎，所以等待了2年之后的他志在圆梦，为此可以不择手段。就是这样的迫切心情的驱使下，对阵比利时一战之后，面对库尔图瓦的质疑他选择反唇相讥，这样的一番言论也将自己逼上了绝路，如果不登顶的话就可能成为笑谈，所以他才会不顾一切的在决赛中制造机会，这也应验了他赛前的言论，无论如何都只是想在球衣上多一颗星。

德尚对球员的言论也是人们不会记住亚军，一切的指向就是夺冠，而事实上他错了，俄罗斯世界杯亚军克罗地亚会被多有人记忆，而莫德里奇就是百分百的最佳球员，格列兹曼相形见绌。这场比赛法国射门7比14，射正6比4，控球率34%比66%，角球2比6，传球293比564，如果不是乌龙球和点球，克罗地亚是有可能刷新历史的。

世界杯已经88年的历史，每一届冠军都有自己的得与失。法国队夺冠的关键词是视频裁判、定位球、点球、运气好，此外还有格列兹曼点球命中率、姆巴佩的速度、博格巴的两场高光表现、德尚的保守策略，也被誉为反足球。但是这一切都只是仁者见仁智者见智，每个人心中的尺子是不同的，而大力神杯却是实实在在的褒奖。

对于法国队来说时隔20年拿到队史上第二座大力神杯是极其荣耀的事情，世界杯赛程上球队先后拿下澳大利亚和秘鲁、平丹麦，随后淘汰防守不利的阿根廷，没有卡瓦尼的乌拉圭，年轻才俊居多的比利时，决赛4比2拿下克罗地亚登顶。球队的对手强弱都有，这也证明球队虐菜和强强对阵的表现都不错，针对性和运气也都到位。