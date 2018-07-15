比利时2比0拿下英格兰再度揭示了欧洲红魔的强势，因为此前两队替补交战就曾是比利时1比0赢球，所以球迷们也认为英超1队和2队的比拼是前者完胜了。本来以为英格兰此前输球是为了到下半区面对更弱的对手，而这场比赛后人们则认为是两队各种实力上的差距导致的赛果，这其中最为明显的是比利时阵容拥有阿扎尔这样的核心。再加上德布劳内的中场调度和传球的精准度，比利时的进攻更为迅捷和高效，当然其他位置的球员的实力也是被认同的，所以这场季军争夺战揭示了英格兰的不足，球队触及冠军还要更好的筹谋和磨练。

这场比赛开场的进球太过于快捷，所以阿扎尔和德布劳内所需要的做的是如何扩大分差。进球后德布劳内拿球后横敲给阿扎尔，后者推进中造戴尔犯规。之后蒂莱曼斯断球后直接将球给到阿扎尔，后者一路带球突破到中场后，在和队友撞墙配合后想再度传球到禁区，可惜被对手球员阻挡。可以看出上半场两队的防守都有效的限制了对手核心球员的发挥，所以阿扎尔几次机会没能制造威胁，但是足以震慑对手。

上半场中段阿扎尔接维持赛尔的传球再度传球给德布劳内，后者直塞给卢卡库，这次机会是极佳的得分机会，但是小魔兽面对门将的停球趟大了，被对手稳稳保住。这次机会也成为了卢卡库世界杯最后一战中的遗憾，因为两队队友的确制造了绝好的机会，可惜的是自己错失了。

这段时间比利时的进攻一波接一波，之后是查德利得球推进后交给阿扎尔，后者再回敲给队友，最后由德布劳内拿球起半高球传中，可惜被斯通斯顶了出来，曼城队友对丁丁的了解还是比较到位的。之后依旧是阿扎尔拿球遭遇逼抢，没能继续威胁球门。再之后阿扎尔给卢卡库传球，后者横敲给外围的蒂莱曼斯形成一脚远射敲山震虎，可以看出阿扎尔的威胁无处不在，这段时间英格兰的防线也很是疲惫。

上半场末尾阶段阿扎尔和德布劳内的连线比较多，也让人们赞叹比利时中场的强大，阿扎尔也有一次远射为球队赢得角球机会，可惜德布劳内开出的角球队友的头球顶偏了。随后一次反击的机会依旧是阿扎尔和德布劳内的配合，这次进攻查德利在奔跑中拉伤被换下场，这一点也是上半场没能在末尾扩大分差的原因。世界杯的赛程也比较密集，球队在之前打法国的比赛中承受了很大的压力，这些都对球队有一些影响，只是在阿扎尔的身上没有看到。

随后还是德布劳内和阿扎尔的配合，后者传球给右路的穆尼耶传入禁区被斯通斯解围。阿扎尔外围继续拿球推进后直塞球找到德布劳内，在对手再度封堵后依旧是阿扎尔带球推进，这次他选择自己射门。

下半场阿扎尔两次拿球都遭遇拦截，对手明显加强了对他的防守。随后库尔图瓦手抛球交给阿扎尔，后者快速的过人被斯通斯放倒，后者吃到黄牌。必须承认的是下半场无论是阿扎尔还是德布劳内拿球的时候都会被严防，所以无法给予卢卡库更多射门的机会。

在主帅换下了卢卡库之后，阿扎尔寻求给换上的队友制造一些得分机会，他得球连续摆脱防守后将球传给右侧的穆尼耶，但是队友再度进攻的时候被对手破坏出底线赢得角球机会。这次角球是战术角球，阿扎尔给到德布劳内赢得连续角球的机会。可以看出在面对严防的情况下，阿扎尔还是能更多的制造进攻端的威胁。

比利时下半场末尾精彩的进球是阿扎尔和德布劳内的化学效应所得，当时阿扎尔中路拿球分给默滕斯，在传球配合后回敲门将，后者长传直接找到德布劳内，丁丁传球给阿扎尔，后者带球杀入禁区后面对门将将球打进。这是一粒完美的进球，也令所有人羡慕比利时双核的效率和默契，阿扎尔的脚法也很好，令被封为英格兰门神的皮克福德无可奈何。