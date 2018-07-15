比利时2比0轻松拿下英格兰，球队历史上首次取得世界杯第三名的成绩，还赢得了奖牌，这对于球队来说是不错的结果。虽然比赛结束，但是还有一些意犹未尽的感觉，因为这批球员的确更该出现在决赛场。不过2年后的欧洲杯这套阵容应该还可以有更好的前景，只是那个时候孔帕尼这样的老将恐怕无缘，所以获得第三名的确是对这些老将的一种回报，也是球队本场竭力争取来的，球队漂亮的反击战的确令人拍手叫好。

因为世界杯第3、4名的比赛一直被认为是鸡肋之战，所以比利时本场的认真态度给予了球迷一场足球盛宴。阿扎尔和德布劳内的出色表现也很突出，唯一不足的是有望冲击金靴的换卢卡库在下半场被换下了，这导致随后的比赛中英格兰占据了一段时间的主动和压制。如果不是阿扎尔随后的进球锁定胜局，这场比赛还可能有变故。这显然是主帅换人上的错误，也是今夏没能晋级决赛的原因之一。

马丁内斯整合这支球队最大的成功之处是合理的发挥了阿扎尔和德布劳内的能力，末尾的进球就是两人的绝妙配合，队内也是团结的，这一点上助教亨利的作用也很大。抛开本场是季军战这一点，主帅这样的换人如果是晋级战和决赛场则是败笔，极其可能葬送好局。卢卡库被换下场之后也直接回到了更衣室，的确有一些不满的情绪，这一点也会给球队抹上一丝的阴影，如果球队之后还想触及奖杯的话，这样的换人还是不该再度出现的。

其实比利时主帅近两场的用人都存在问题，上一场对阵法国的比赛没有用默滕斯首发，下半场派遣他登场也没有发挥他的长处，本场再度派遣他上场又换下了卢卡库，的确有点匪夷所思。卢卡库打了60分钟的比赛，有1次射门，1次过人，12次传球传准10次，1次犯规，不过小魔兽的表现不该是数据可以反映的。本场比赛英格兰对他的限制是很明显，但是他的作用并不仅仅是射门，因为此前的比赛他还曾送上1次助攻，帮助德布劳内打进一球，所以第60分钟就换下的确不合理。

回看卢卡库这60分钟的表现，开场4分钟球队的进球是有穆尼耶打进的，但是卢卡库参与了这粒进球。当时球队长传球找到查德利，后者头球摆渡给卢卡库，他在中路得球后直塞球找到左侧的查德利，后者传中帮助穆尼耶铲射得手，可以看出卢卡库的传球是很到位的，也有足够的穿透力。

随后是蒂莱曼斯的反抢后一脚直塞球找到卢卡库，后者分给德布劳内，比利时中场脚后跟传球被斯通斯破坏，卢卡库也没意识到丁丁会这样传球，后者的心态的确是太轻松了，可防守球员是很专注所以第一时间将球破坏了。随后是比利时的一次反击机会，卢卡库的分球分给德布劳内，后者射门击中了立柱很是可惜，可以看出卢卡库给队友做机会也是很有威胁的。

卢卡库本场是一个好汉两个帮，队内的阿扎尔和德布劳内经常利用个人能力传球配合后将机会送到卢卡库的脚下，没能进球的确是有很多原因的。上半场最好的机会是德布劳内一脚直塞球给到卢卡库，这次机会极佳，但是小魔兽面对门将的停球趟大了，被对手稳稳保住。虽然这次机会没进球，但是两人的化学效应和威胁还是很明显的。

上半场后半段门将库尔图瓦曾有大脚开球直接找到卢卡库，后者传球给查德利，阿扎尔得球后再传给卢卡库，可惜末尾是蒂莱曼斯的外围冷射被挡出。在比利时队内并不是人人都有开火权，或许是这样的比赛让队友有了小试身手的想法，并球队之前通过远射取得过进球，也是可以理解的，不过队友这样做则浪费了一次卢卡库可以得到的射门机会。上半场最后时刻来自蒂莱曼斯回撤断球后大脚球找到卢卡库，反击中的这次机会他选择在禁区左侧的低射，可惜被斯通斯挡出了底线，但是因为半场补时时间到，裁判没有让球队开出这次角球机会。

上半场数据显示比利时射门8比6，射正2比3，角球3比1，射正次数不及对手，但是命中率高。此外抢断12比5，直塞3比0，被封堵4比1。

下半场一上来卢卡库就得球回敲给队友，随后是阿扎尔和德布劳内连线突破中被戴尔拦截。之后维尔马伦大脚球给到卢卡库，后者也遭遇逼抢被断球，随后在阿扎尔得球后传给维尔亨通，后者直塞球被英格兰防守球员化解之后，主帅马丁内斯用默滕斯换下了卢卡库，小魔兽的世界杯比赛也就此结束了。