在季军战不敌比利时的比赛中，凯恩的表现不尽如人意，而和他有争夺金靴可能的卢卡库也只打了60分钟的比赛，后者下场后凯恩压力减弱，队友也很少给予他绝佳的射门机会，所以这位英格兰队长在基本获得世界杯金靴之后却受到了质疑。对于英格兰来说触及冠军是最大的愿望，而和阿扎尔相比凯恩明显有很多不足。因为悍将目前的6粒进球中还有3粒点球在内，且不全不是凯恩自己制造的，所以多数人认为英格兰想要夺冠，凯恩必须拔高才行，否则则是黄粱一梦而已。

球队接下来的目标是2年后的欧洲杯，所以给予英格兰备战的时间还很多，接下来凯恩最需要的是休息。从目前世界杯晋级决赛的法国和克罗地亚两队来看，法国是群星争艳，格列兹曼的成熟和稳健也是很重要的部分。克罗地亚晋级决赛的关键是莫德里奇的实力和掌控比赛的能力，所以凯恩仍需要更多的提高自身独当一面的实力。

季军战中卢卡库和凯恩都没进球，卢卡库登场60分钟有1次射门，12次传球，1次过人，1次犯规，错失了一次单刀机会很是可惜。凯恩打满全场却只有2次射门，无射正，传球20次全部传准，3次被犯规，进攻端的威胁不多，所以也成为凯恩遗憾的一场比赛。金靴是对球员的肯定，世界杯几场比赛中的凯恩的表现还是有提高的，而且球队整体上的发挥也有亮点，只是和强队的比赛中显露出了不足。

本届世界杯凯恩的进球中有一次是脚后跟破门，这是极其巧妙的进球，不过因为5粒进球都是小组赛所得，而且是在两支弱旅突尼斯和巴拿马身上，所以含金量的确不足。虽然3粒点球看似是很容易的，而实际上面对压力也有很多球星没有将点球罚进，这其中梅西和C罗都曾错失点球建功的机会，所以能命中点球也说明内心强大。

英格兰队本届世界杯的收获在于点球大战中笑到了最后，凯恩此前没有错过点球机会也给球队吃了一颗定心丸，这个魔咒破除之后，英格兰在未来的比赛再经历点球大战也可以再度致胜。

因为球队整体比较年轻，所以本届世界杯也等于在积累经验，而且还发现了定位球的优势。此外门将的发挥也有很多亮点，这些都是运气好之外英格兰在本届世界杯中的收获。

在对阵比利时的比赛中，凯恩上半场拿球就制造定位球机会，可惜这一次特里皮尔开出的球被比利时门将没收，并没能再度斩获进球。马奎尔随后将球给到凯恩，后者分给右侧的队友，末尾倒三角传回来再度传中却被孔帕尼挡出了底线，角球机会马奎尔顶到没能威胁到球门。可以看出这场比赛英格兰的常规进攻利器都没有了奇效，凯恩得球进攻的机会并不多。

之后德尔夫传球给到接应的凯恩，后者给球给戴尔拖到给斯特林横敲给凯恩形成射门，可惜这次队友射偏了。虽然卢卡库被换下场后，英格兰的进攻威胁增多，但是却很少有交给凯恩射门的进攻机会，所以悍将想扩大进球优势也无可能了。

球队之所以输球还有一个更大的原因，那就是比利时进球太早太快，打破了球队的进攻节奏，球队一时间无法扭转落后的局面。世界级的大赛需要是的团队的配合和应变得当，英格兰的应变明显不及，主帅选择半场就换下斯特林也是一个错误的决定。



