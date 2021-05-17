市场如期在上周四进行骗线后持续走强，且今日长阳一举突破3500点，技术上实现阶段反转。收盘在3500点之上，成交量放大，虽有短线背离，但突破应视为有效，技术上大盘有望步入阶段强势，持续上攻两周以上可期。



对于今日上涨，很多投资者可能感觉并不太理想，主要是个股分化较为明显。之所以如此，是以原因所致：

一是突破阶段主导资金需要集中权重蓝筹上，这样可以形成合力，实现突破有效。因此出现阶段分化是正常的。

二是受短线利空影响，主要是伪市值 管理被爆料对小盘股产生阶段影响。这种影响是暂时的，对于那些违规的标的，影响是实质的；对于没有参与操纵的且基本面成长性较好的中小盘股，短调是利用利空洗盘性质。那种所谓只投资者200亿以 上市值 的观点是偏颇的，这样一方面会将优质的中小盘股砸出更多的机会，另一方面不利用抱团股风险释放，这样未来补涨机会将会更多。

三是市场突破 3500点后，之前这一带套牢盘出逃的结果。

综上，今日大盘突破伴随分化是常态，等后市短空消化完成，大盘继续向上突破估值提升后，更的上涨就会出现了。