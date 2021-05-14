加好友
发纸条
写留言
加关注
不要对这种走势感到不可思议…
莫被骗线待三交易日现长阳…
静待大盘突破箱体走强…
大盘将向右侧交易阶段切换…
超百股涨停释放转强信号…
真理往往掌握在少数人手里。
在昨天骗线之后，今日大盘高开稍回档后持续单边高走，量价齐升，长阳突破多重短中长期趋势线压制，一改之前颓势，两市超百股涨停，跌停仅三家，新多主线赚钱效应明显。
大盘在三交易日内形成实质突破，这种走势超出很多人预期，实际上这种走势才是合理的。今日长阳突破后，未来股市如何运行投资者比较关心。对此，本博仍维持年初路线图的预判，虽然春节后受美债等短线利空因素影响整理至今，但总体大趋势不会改变，而美股之前的走势实际上有很强的明示作用。对于A股，路终图认为会有单边慢牛。经过充分整理，杀估值到位并突破箱体后，大概率A股重归单边结构，且因为调整充分，很可能会走”大肚皮“半圆拉升结构（请参看附图）。对于这种走势，投资者不要感到不可思议，仍是慢牛不变。
技术上有效突破和背驰结构强化，市场下周开始连续上突可期，且行情持续应在三个月以上。持股待涨吧，新主线因为属于成长和趋势性交易性机会为主，涨得会更快更猛。
真正意义上的牛市才刚开始！
喜欢
0
赠金笔
登录名： 密码： 找回密码 注册 记住登录状态
昵 称：
以上网友发言只代表其个人观点，不代表新浪网的观点或立场。
新浪BLOG意见反馈留言板 电话：4000520066 提示音后按1键（按当地市话标准计费） 欢迎批评指正
新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑
Copyright © 1996 - 2018 SINA Corporation, All Rights Reserved
新浪公司 版权所有