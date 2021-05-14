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不要对这种走势感到不可思议

(2021-05-14 15:11:27)
标签：

十倍牛股

价值投资

十年牛市

适度投机

微信公众号gsfy68

 分类： 实战交流

       真理往往掌握在少数人手里。

       在昨天骗线之后，今日大盘高开稍回档后持续单边高走，量价齐升，长阳突破多重短中长期趋势线压制，一改之前颓势，两市超百股涨停，跌停仅三家，新多主线赚钱效应明显。

      大盘在三交易日内形成实质突破，这种走势超出很多人预期，实际上这种走势才是合理的。今日长阳突破后，未来股市如何运行投资者比较关心。对此，本博仍维持年初路线图的预判，虽然春节后受美债等短线利空因素影响整理至今，但总体大趋势不会改变，而美股之前的走势实际上有很强的明示作用。对于A股，路终图认为会有单边慢牛。经过充分整理，杀估值到位并突破箱体后，大概率A股重归单边结构，且因为调整充分，很可能会走”大肚皮“半圆拉升结构（请参看附图）。对于这种走势，投资者不要感到不可思议，仍是慢牛不变。

      技术上有效突破和背驰结构强化，市场下周开始连续上突可期，且行情持续应在三个月以上。持股待涨吧，新主线因为属于成长和趋势性交易性机会为主，涨得会更快更猛。

      真正意义上的牛市才刚开始！

不要对这种走势感到不可思议


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