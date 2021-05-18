今日大盘整理后继续上行，再收一阳，如期强势连续上攻。大盘通过整理修复背离，但没有完全修复，技术上再下踩较难，可通过加速拉升进行修复，明日是重要时间窗口，值得期待。



在股市投资，当基本面已经确定情况下，完成布局后收益同持股时间成正比关系。看对并顺应大趋势者赚大钱，趋势一旦确立很难改变。在坚持大方向前提下，还得跟上每一轮行情主线，且最理想是参与主线中的龙头股。主线一旦确立，尤其是中长线主线，通常都是以年计的不会是短期性质，确立后也很难改变，而龙头股则强者恒强。

如果说投资者上一轮行情坚持科技+消费+券商组合是完美策略的话，那么本轮行情大家坚持新主线有望再获成功。新主线之前反弹说过多次，有必要再强调一遍，那就是：碳中和、大健康（含并不仅限于医美）、数字货币、新能源汽车及无人驾驶、车联网（含不限于电子车牌）、新消费以及强周期等。这些新主线短期会受利空影响反弹，但总体趋势会不断向上，因此坚持主线策略尤其是有效切入龙头股将会最赚钱。

受爆料影响，中小市值板块调整，抱团股似乎迎来喘息机会，但是前者非垃圾成长性好的标的仍是最大机会所在，后者反弹仍是以诱多性质为主，新主线业已确立是很难改变的。

在当前市况下，投资想当然不看好中小盘股，恰哈是投资误区，实际上目前的价值洼地正是来自中小市值 成长性的板块。引导投资者去抬轿抱团是为了更好的派发，而真正的先知先觉资金早就向中长成长板块切入，只不过很多人还蒙在鼓里，抱括一些价值投机抱团吃到甜头的一些机构，惯性思维主导难以转向，新一轮行情自然不会有好的收益。

这才刚开始，随着大盘新主线强化并向纵深切入，新成长主线会涨得更猛 ，且因为市值总体较小，赚钱效应较抱团更明显，牛市的感觉会更强烈，结构性不变。