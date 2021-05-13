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莫被骗线待三交易日现长阳

(2021-05-13 15:10:17)
标签：

价值投资

十倍牛股

十年牛市

适度投机

微信公众号gsfy68

 分类： 实战交流

        一直看本博的朋友都知道，侧重中长期大趋势强调先人一步是本博的风格。在股市投资要想赚钱，就是得这样，需要有前瞻性性，不能整天左右摇摆骑墙，也不能做事后诸葛，否则很难赚钱。

      对于近期回调，到目前为止，市场一直进行箱体整理，技术已处于整理末期，向上突破将是大概率。阶段整理，主要是消化前期估值过高抱团资金补跌压力，同时有序进行新老主线切换。在本年度新主线已经确立的背景下，抱团杀跌也有超跌反弹诱多要求，市场再往下较难。技术上大盘回踩整是属于预期之内，仍属昨天分析的回踩一两天为了向上突破箱体性质。今日十字性是骗线性质，如无实质利空，大盘在三交易日内出放量长阳可期。

     从时间窗口来看，离“5.19”还有四个交易日，这一时段正是投资者完成布局的最后时段，后等拉升就可以了。外围股市下跌对A股影响有限，之所以如此，是A股调整在先，且中国无论是应对疫情还是经济政策调控正确精准，经济基本面受影响较小有关。现在看来，没在大不漫灌是好事。

      由于需要配合经济转型形成新的资金池，在地产继续“房住不炒”的背景下，金融市场成为资金池属于性然。无论是中国债市还 是股市，都处于黄金发展阶段，这个阶段是十年计的。

      说的有点远。回到A股，目前市场机会仍来自补涨，因此，之前反复强调的侧重碳中和等新主线，远离抱团补跌的策略仍然有效。

      大盘一旦现放量长阳将生命线踩至脚下，新一轮上涨创年内新高就将成为现实。

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