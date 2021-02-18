正如节前预期，受益节日期间外围利空，今日大盘同上高开上涨21点，实现假阴实阳开门红，缺口差一点未完成回补，属放量突破3700点后及时回踩整固走势，为牛新开了一个好局。



从盘口来看，由于节日区间外围股市持续走好积累做空动能，A股本身节前持续反弹，盘中消化做空动能属于合理走势。与此同时，市场风格更加确定开始有预切换，虽然这个切换后市仍有反复，但大方向不会变的，仍维持牛年初期最大赚钱机会来自于八股补涨系列，更准确的说是基于基本面转好行业受益预期和政策面未来受益预期逻辑。对于报团核心资产分化仍是阶段性质，价值投资主导决定不会大涨后暴跌，长期慢牛不变。

不要由过度投资思维看待目前的市场，不要期望大盘会大跌，不但不会反而向上牛年有1000点甚至2000点指数上涨空间概率更大。今日高开回落阴线，消化获利盘同时修复背离，在3600点之上企稳继续上攻创新高可期，3800点突破指日可待。

大盘放量突破后，适当注意白马分化同时，继续 持股待涨策略不变。今日阴线仍是上涨中继，新启动标的如有回踩仍是加仓机会。

到了讨论4000点何时突破的时候了！顺祝大家过年好！首日事业家庭股市全部开门红！









