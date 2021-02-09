谣言只是让大盘拐了个小弯，但没有改变中长期大方向，行情因此变得更健康，股市牛年还有诗和远方。如果不是谣言影响，大盘大概率在春节前实现3800点的突破，现在则会延迟到节后，所谓好饭不怕晚。

在昨天大盘现转强信号后，今日大盘走出单边上攻走势，最终收出长阳，两市近九十家个股涨停，跌停非注册制标的仅四家，八股系列补涨机会众多，赚钱效应明显。大盘成功收复3600点，且反弹有望延续节后，因目前上涨属于阶段挖坑结束后向上填坑初期，大概率会因场外资金入场扫货抢筹而现阶段强势，再现多连阳上涨可期，因此，节后大盘牛年股市遍地牛股发力开门红是合理而非过度乐观预期。如节日期间外围股市走好，且有利好出现，不排除在明日上涨之后，节后现突破性向上跳空缺口。因此，仍维持持股过节为合理策略不变。

牛市股市抱团板块分有分化但不会出现历史上的大涨后暴跌情况，这是价值投资主导所决定的。与此同时，基于基本面改善和改革尤其是”十四五“受益和两会益逻辑，八股补涨将是牛市股市初期阶段赚钱主战场。

真正的牛市不会“一九”分到底，风险资产价格的回升将是必然，股市代替地产成为资金池是经济发展新阶段的必然要求。

牛市还早着呢。明日是鼠年最后一个交易日，有望完美收红，无论如何走势，牛市首日开门红都是大概率的。

大红包真的不小，安心过节吧。提前向各位朋友拜个早年，祝贺大家身体健康，股运昌盛，全家幸福明年更美好！











