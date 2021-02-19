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大盘将步入良性攀升阶段

(2021-02-19 15:17:05)

   在过去的鼠年，抱团致市场结构分化达到了极致，这样的市场越涨越让感觉不正常。其中最让你担心的就是的抱团过度产生的局部分化风险，只有消化掉这一部分风险，在已经超跌过度的八股风险已经充分释放到位后，市场新一轮行情才会更健康。

    市场的风格切换终于在牛年到来开始加速切换了，这种切换是不可逆的，是资金向价值洼地流入的必然结果。新一轮行情，价值投资主导不 变，但基于基本面转好和政策受益预期的补涨机会才是目前关注重点。

    今日大盘放量收光头阳，两市涨停家数近140家，赚钱效应明显。大盘收阳，一方面明确了昨天假阴线上涨中继性质，另一方面也明确了春节前反复强调八股补涨机会最大的观点。这种行情还会继续，八股补涨不是短期性质，是中长期牛市中段的基于基本面支撑的大行情。

    目前市场可谓遍地机会，抱团风险和垃圾股补跌仍要适当注意，在此基础上应考虑进攻为主。目前指数相比万点来说并不高，从估值来说仍然合理整体没泡沫。更重要的是，场外资金节后开始加速入场信号开始出现，增量资金的源源不断入场可期，市场突破3800点几成定局。

    市场变得更健康，大盘将步入良性攀升阶段。3700点的市场比2700点更安全，这个观点仍然正确。

大盘将步入良性攀升阶段

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