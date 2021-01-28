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补涨机会遍地注意局部分化…
每次回调都为了更好上攻…
短调后依托下方均线拉起…
目前操作应避免两种焦虑…
进军3800点下周有望正式展开…
今日大盘继续回调，盘中踩到30天线附近初步企稳，技术上明日存在高开直接反转和再创新低两种选择。这两种走势都是合理演变，前者得看盘后消息面和外围股市走势影响，后者再调属于杀跌恐慌盘过程，极限调整区间60天线附近，向下空间有限且较难。
从今日盘口可以看出，白马抱团标的明显开始分化，同科技成长板块不同，传统消费板块资金出逃较为坚决，对此，投资者应注意防范局部分化风险。与此同时，不要受短线指数回调影响，要看到市场超跌补涨机会越来越多，要从基本面和技术面入手，继续侧重寻找八股系列补涨机会为好。
牛回头通常都带来更好的机会，由于分化极致，市场目前虽然指数相对2600点较高，但交易性机会反而更多，这也许是新牛市的反常所在吧。
市场机会是跌出来的，尤其是当市场出现认知偏差和错误导向致抱团风险加大之时，反而会出现大机会，未来的大黑马很可能在近期开始启动，对此投资者要有信心。
市场回调仅是小挖坑性质，随时企稳重新上行，调整好心态等待市场转强而不是非理性恐慌杀跌是当前操作关键。
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