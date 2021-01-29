受短期利空因素和市场自身技术因素共同影响，本周大盘回调，且今日调到60天线，已属极限调整，技术上下周将有望开始向上填坑收复失地。



短期因素只能延缓大盘上行步伐，但不会改变方向，虽然突破3800点可能会延迟，但最终不会缺席，且因本周回调更加确定了。技术上大盘回调到3450点一带就属于到位，如再调就是诱空，只找机会不杀跌是合理选择。大盘目前还有前期向上跳空缺口和月线背离因素影响，但无实质利空完全踩到并不容易，应认为今日回调就是短调结束的结论。不管如何，操作上下周应敢于低位吸纳补涨标的，并等待大盘重新转强。

大盘月线保持温和放量三连阳，下一个月技术上易现加速上扬结构而不是下跌。仍认主银行等大金融主导指数，八股补涨仍是机会最大所在。至于成长仍是不变主线，抱团核心资金分化风险仍有但仍是短期性质也不变。