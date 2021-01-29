加载中…
个人资料
股市风云
股市风云 新浪个人认证
微博
  • 博客等级：
  • 博客积分：0
  • 博客访问：862,698,827
  • 关注人气：127,228
  • 获赠金笔：0支
  • 赠出金笔：0支
  • 荣誉徽章：
博主被推荐的博文
股市风云的这篇博文被推荐到新浪博客
此博主被推荐的博文：
全部推荐博文>>
如何获得更多推荐?
相关博文
更多>>
推荐博文
查看更多>>
正文 字体大小：

静待大盘填坑收失地转强

(2021-01-29 15:05:58)
标签：

价值投资

十倍牛股

十年牛市

适度投机

微信公众号gsfy68

 分类： 实战交流

     受短期利空因素和市场自身技术因素共同影响，本周大盘回调，且今日调到60天线，已属极限调整，技术上下周将有望开始向上填坑收复失地。

    短期因素只能延缓大盘上行步伐，但不会改变方向，虽然突破3800点可能会延迟，但最终不会缺席，且因本周回调更加确定了。技术上大盘回调到3450点一带就属于到位，如再调就是诱空，只找机会不杀跌是合理选择。大盘目前还有前期向上跳空缺口和月线背离因素影响，但无实质利空完全踩到并不容易，应认为今日回调就是短调结束的结论。不管如何，操作上下周应敢于低位吸纳补涨标的，并等待大盘重新转强。

    大盘月线保持温和放量三连阳，下一个月技术上易现加速上扬结构而不是下跌。仍认主银行等大金融主导指数，八股补涨仍是机会最大所在。至于成长仍是不变主线，抱团核心资金分化风险仍有但仍是短期性质也不变。

    有钱难买牛回头。对指数短调要有一定的容忍度，不是趋势改变的回调只能带来更多的机会。大盘踩到箱体上沿，属中长期确认底部性质，中期向上不变，突破3800点不变。

喜欢

0

阅读 评论 收藏 禁止转载 喜欢 打印举报/Report
评论
[发评论]
  • 评论加载中，请稍候...
发评论

    发评论

    以上网友发言只代表其个人观点，不代表新浪网的观点或立场。

    < 前一篇补涨机会遍地注意局部分化
      

    新浪BLOG意见反馈留言板　电话：4000520066 提示音后按1键（按当地市话标准计费）　欢迎批评指正

    新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

    Copyright © 1996 - 2018 SINA Corporation, All Rights Reserved

    新浪公司 版权所有