昨天大盘回调，对于回调性质已经跟投资者分析了，市场自身和外围传导，调整不具有持续性，大盘有望依托20或30天线拉起。

今日大盘平开反弹回落再上收，最终收小阳带下影，量能萎缩收盘在20天线之上，依托均线转强初期确立。虽然后市不排除再踩到30天线，但概率不大，如再有回踩是低吸机会。当牛市步入单边攀升阶段时，每次回调都是为了更好上攻，操作上只需要跟上主流热点节奏就可以了。



一般斑马线结构不会超过七个交易日，而且这种结构通常是未来继续向上开花的准备性质。同突破3500点之前一样，大盘在3600点一带整理，后市将有望再度向上开花且因为是三浪范畴则会更强。

银行板块这一轮走强，将比前几波更有持续性，不排除以月计，主导指数向上可期。个股机会仍是八股补涨系列，从盘口来看，可谓机会遍地，大面积强反弹随时会展开。