加载中…
个人资料
股市风云
股市风云 新浪个人认证
微博
  • 博客等级：
  • 博客积分：0
  • 博客访问：862,698,827
  • 关注人气：127,228
  • 获赠金笔：0支
  • 赠出金笔：0支
  • 荣誉徽章：
博主被推荐的博文
股市风云的这篇博文被推荐到新浪博客
此博主被推荐的博文：
全部推荐博文>>
如何获得更多推荐?
相关博文
更多>>
推荐博文
查看更多>>
正文 字体大小：

每次回调都为了更好上攻

(2021-01-27 15:07:13)
标签：

价值投资

十倍牛股

十年牛市

适度投机

微信公众号gsfy68

 分类： 实战交流

    昨天大盘回调，对于回调性质已经跟投资者分析了，市场自身和外围传导，调整不具有持续性，大盘有望依托20或30天线拉起。

   今日大盘平开反弹回落再上收，最终收小阳带下影，量能萎缩收盘在20天线之上，依托均线转强初期确立。虽然后市不排除再踩到30天线，但概率不大，如再有回踩是低吸机会。当牛市步入单边攀升阶段时，每次回调都是为了更好上攻，操作上只需要跟上主流热点节奏就可以了。

    一般斑马线结构不会超过七个交易日，而且这种结构通常是未来继续向上开花的准备性质。同突破3500点之前一样，大盘在3600点一带整理，后市将有望再度向上开花且因为是三浪范畴则会更强。

    银行板块这一轮走强，将比前几波更有持续性，不排除以月计，主导指数向上可期。个股机会仍是八股补涨系列，从盘口来看，可谓机会遍地，大面积强反弹随时会展开。

    顺应趋势是当前操作关键，不要想当改变趋势，一两根小调阴是调优化组合的机会，而不是因此过度恐慌。本轮行情，大盘现在所处的区间连中段都谈不上，行情还早着呢。

喜欢

0

阅读 评论 收藏 禁止转载 喜欢 打印举报/Report
评论
[发评论]
  • 评论加载中，请稍候...
发评论

    发评论

    以上网友发言只代表其个人观点，不代表新浪网的观点或立场。

    < 前一篇短调后依托下方均线拉起
      

    新浪BLOG意见反馈留言板　电话：4000520066 提示音后按1键（按当地市话标准计费）　欢迎批评指正

    新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

    Copyright © 1996 - 2018 SINA Corporation, All Rights Reserved

    新浪公司 版权所有