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大盘翻红收阳释放重要信号

(2020-11-26 15:08:14)
标签：

十年牛市

十倍牛股

价值投资

适度投机

微信公众号gsfy68

 分类： 实战交流

   昨天大盘收阴，很多投资者又开始恐慌，担心市场会大调。实际上这根阴线正是修复背离性质，属于洗盘范畴，这正是今日大盘探低回升翻红收阳的内部技术因素所在。

    大盘能够翻红收阳，是在昨天长阴之后，其技术意义是很强烈的。一方面明确了市场回调短期性质；另一方面“该跌不跌”理由看涨，释放了大盘转强信号。今日阳线的性质有待明日进一步确认：是反转信号还是下跌中继。由于是带下影线小阳且光头，虽然今日量能萎缩，应视为反转信号。即使是下跌中继，也是短线性质，向下没有大的空间小调几天还是要上去的。从时间周期来看，波段运行一般是五个交易日左右。

    从反弹的主导力量来看，正是大金融走强才让大盘翻红。尤其是保险股，向上做多坚决。银行是反转阳稳步上行节奏，而券商是先跌后攻，股市相对活一些，受做空力量影响更明显些，但最终多头开始占据主导。

    如无利空，正常情况下明日大盘是可以持续高走的，区别就是高开高走还是低开高走。如果继续压盘下杀，临近3340点一带仍是低吸机会，这一点昨天说过今日得到验证明天仍然有效。

    大盘周线背离已经修复完成，周线收星，下周收中长阳再现“多方炮”是理性预期，别的都不对，创新高仍是不变的大趋势预期。

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