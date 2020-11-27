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大金融主导突破主升格局确立

(2020-11-27 15:10:27)
标签：

价值投资

十年牛市

十倍牛股

适度投机

微信公众号gsfy68

 分类： 实战交流

    行情只有走出来，投资者才能看明白。自2019年初以来，A股一直在运行大牛市，其中创业板表现更为明显。主板由于有做空机制因素影响，对于国内外各种利空因素反应更明显些，中间有些波折，但以超大盘指数为代表的权重蓝筹一直处于牛市状态。

    现在讨论是不是牛市属于严重滞后，本来就是牛市，只不过看空的力量一直不认错。尤其是近期市场走势，能够坚定看多向上的可谓少之又少。但市场总是对的，趋势尤其大趋势一旦确立很难改变。今日大盘高开整理后强力上攻，基本收复上周三修复洗盘阴失地，技术上只要下周收复3417点，3500点就会随后拿下。 

    市场正是大金融主导上攻，这种模式有望一直持续到年底收官。大金融主导突破主升，新老主线有序切换将是后市的主要特征。操作上要回避高位补跌股，向新主线切换。对于新主线有哪些，已经反复说过多次，请参看之前博文就不重复了。

    下周赚钱机会更多，仍不会选股的朋友，可从今日刚从底部整理形态放量长阳启动的标的寻找，以免踏空新轮行情。已经布局新主线完毕的朋友，持股待涨就可以了。

    

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