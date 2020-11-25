近期反复提示白酒以及一些处于高位白马股补跌风险，这一策略在今天看到明显的效果，根据提示就可从容回避白酒等板块补跌带来的局部风险。



今日大盘回调，主要是消化前期涨幅过大的个股补跌压力，包括白酒，属于估值修复性质。这种调整是良好的，虽然带来短线震荡，但可以有效化解机构过度抱团带来的结构风险，有利于市场从老主线向新主线切换，只有这样行情才能延续，才能走得更远。

回调仍属于周期背离修复范畴之内，技术上在3319点之上均属这一性质。因今日明显超跌，明后天大盘在3325-3356一带完成修复结束重回升势概率较大。因五周线目前上移到3318点一带，明天有望到达3340一带，从这个角度来讲，明日大盘再回踩临近这一区间就是低吸新主线标的机会。

操作上应跟上主力资金的步伐，从中长期策略入手，坚持布局新主线标的：新能源汽车、自动驾驶为代表的新消费新基建等“十四五”受益主线、受益注册制推广的主板中小盘优质标的以及强周期标的估值 修复机会。这些板块在回调时要以低吸为主，可用于从白酒或其它高估品种出来的资金换股标的。