今日大盘整理收星，量能较昨天明显萎缩，总体运行在5天线之上，收盘在3400点整数关附近，最终收星。今日之星是洗盘之星，洗盘属预期之内，非常理想的走势。



大盘及时洗盘后，技术上明日有望象征性再下踩确认支撑后转强继续上攻为合理走势，下一主攻目标就是3458点，这是技术因素所决定的。洗盘让行情变得更健康，是市场要向上形成有效突破的理想走势，洗盘完成后投资者应做好大盘向上突破甚至是阶段逼空的准备。操作一方面要坚定向新主线切换，目前的主线仍是“十四五”受益主线，以新能源汽车和车联网无人驾驶为代表，还有强周期估值修复波段机会和受益注册制全面推行预期的中小盘和主板低价优质股。另一方面要注意回避可能出现的结构风险，主要是局部分化补跌，还有白酒和一些高位白马股风险明显加大，不可盲目追高。