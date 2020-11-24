加载中…

加载中...

新浪财经名博 知名财经博主 微博签约自媒体
个人资料
股市风云
股市风云 新浪个人认证
微博
  • 博客等级：
  • 博客积分：0
  • 博客访问：861,635,594
  • 关注人气：127,218
  • 获赠金笔：0支
  • 赠出金笔：0支
  • 荣誉徽章：
博主被推荐的博文
股市风云的这篇博文被推荐到新浪博客
此博主被推荐的博文：
全部推荐博文>>
如何获得更多推荐?
相关博文
更多>>
推荐博文
查看更多>>
正文 字体大小：

漂亮的洗盘让行情更健康

(2020-11-24 15:05:58)
标签：

十年牛市

十倍牛股

价值投资

适度投机

 分类： 实战交流

    今日大盘整理收星，量能较昨天明显萎缩，总体运行在5天线之上，收盘在3400点整数关附近，最终收星。今日之星是洗盘之星，洗盘属预期之内，非常理想的走势。

    大盘及时洗盘后，技术上明日有望象征性再下踩确认支撑后转强继续上攻为合理走势，下一主攻目标就是3458点，这是技术因素所决定的。洗盘让行情变得更健康，是市场要向上形成有效突破的理想走势，洗盘完成后投资者应做好大盘向上突破甚至是阶段逼空的准备。操作一方面要坚定向新主线切换，目前的主线仍是“十四五”受益主线，以新能源汽车和车联网无人驾驶为代表，还有强周期估值修复波段机会和受益注册制全面推行预期的中小盘和主板低价优质股。另一方面要注意回避可能出现的结构风险，主要是局部分化补跌，还有白酒和一些高位白马股风险明显加大，不可盲目追高。

    市场多头排列且辅助指标更加完美，继续持股待涨等待突破拉升就可以了。别想太多，大调不可能的，小调都难有，创年内新高指日可待。

喜欢

0

阅读 评论 收藏 禁止转载 喜欢 打印举报/Report
评论
[发评论]
  • 评论加载中，请稍候...
发评论

    发评论

    以上网友发言只代表其个人观点，不代表新浪网的观点或立场。

    < 前一篇长阳后静待洗盘再逼空
      

    新浪BLOG意见反馈留言板　电话：4000520066 提示音后按1键（按当地市话标准计费）　欢迎批评指正

    新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

    Copyright © 1996 - 2018 SINA Corporation, All Rights Reserved

    新浪公司 版权所有