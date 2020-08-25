今日大盘高开冲高后持续回落，最终收出中阴，量能同上一交易日差不多，确认20天线后尾盘上收。两市超80只个股涨停，跌停仅十来家，结构行情仍然明显。

从盘口来看，今日上涨最强的正是受益制度改革的创业板，同当初科创板一样，资金追捧效应明显，这种效应还会延续一段时间，强者恒强。注册制很显得到正向效应，从这个角度来看，尽快实现主板注册制应提上议程了，越早实现越好，以有效释放政策红利促进资本市场加速改革落地。对于投资者来，自然可以分享到更多回报。

对于今日调整，很多投资者会对今日阴线感到失望，其实这根阴线是重要的技术意义的。大盘之所以在此收阴，是有明确的技术信号，其目的性最直接的就是有了这根阴线，大盘的5、10和20天线有望在周三实现三线金叉了，这对于未来的中期行情发展有重要的技术意义。当然，大盘周三能否实现预期的转强，是决定短期大盘走势 的关键：如期构筑成功转强拐点，大盘就可以直接向上凤尾开花多头排列了；不能形成拐点，就会延续整理，或等60天线上靠到位，转强节点将延迟，但大趋势不会改变。对于后者，投资者应重个股结构机会轻指数波动为理性。

