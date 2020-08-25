加载中…

加载中...

新浪财经名博 知名财经博主 微博签约自媒体
个人资料
股市风云
股市风云 新浪个人认证
微博
  • 博客等级：
  • 博客积分：0
  • 博客访问：860,058,215
  • 关注人气：127,231
  • 获赠金笔：0支
  • 赠出金笔：0支
  • 荣誉徽章：
博主被推荐的博文
股市风云的这篇博文被推荐到新浪博客
此博主被推荐的博文：
全部推荐博文>>
如何获得更多推荐?
相关博文
更多>>
推荐博文
查看更多>>
正文 字体大小：

大盘回踩有重要技术意义

(2020-08-25 16:03:42)
标签：

价值投资

十倍牛股

十年牛市

适度投机

微信公众号gsfy68

 分类： 实战交流

    今日大盘高开冲高后持续回落，最终收出中阴，量能同上一交易日差不多，确认20天线后尾盘上收。两市超80只个股涨停，跌停仅十来家，结构行情仍然明显。

    从盘口来看，今日上涨最强的正是受益制度改革的创业板，同当初科创板一样，资金追捧效应明显，这种效应还会延续一段时间，强者恒强。注册制很显得到正向效应，从这个角度来看，尽快实现主板注册制应提上议程了，越早实现越好，以有效释放政策红利促进资本市场加速改革落地。对于投资者来，自然可以分享到更多回报。

    对于今日调整，很多投资者会对今日阴线感到失望，其实这根阴线是重要的技术意义的。大盘之所以在此收阴，是有明确的技术信号，其目的性最直接的就是有了这根阴线，大盘的5、10和20天线有望在周三实现三线金叉了，这对于未来的中期行情发展有重要的技术意义。当然，大盘周三能否实现预期的转强，是决定短期大盘走势 的关键：如期构筑成功转强拐点，大盘就可以直接向上凤尾开花多头排列了；不能形成拐点，就会延续整理，或等60天线上靠到位，转强节点将延迟，但大趋势不会改变。对于后者，投资者应重个股结构机会轻指数波动为理性。

    创业板暂时走强引发主板的失血是暂时的，不用几天，主板就会走强补涨：这是由技术上涨大周期决定的，难以改变！

喜欢

0

阅读 评论 收藏 禁止转载 喜欢 打印举报/Report
评论
[发评论]
  • 评论加载中，请稍候...
发评论

    发评论

    以上网友发言只代表其个人观点，不代表新浪网的观点或立场。

    < 前一篇保持耐心静待大盘稳步转强
      

    新浪BLOG意见反馈留言板　电话：4000520066 提示音后按1键（按当地市话标准计费）　欢迎批评指正

    新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

    Copyright © 1996 - 2018 SINA Corporation, All Rights Reserved

    新浪公司 版权所有