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保持耐心静待大盘稳步转强

(2020-08-24 15:15:07)
标签：

价值投资

十倍牛股

十年牛市

适度投机

微信公众号gsfy68

 分类： 实战交流

     创业板注册制今日正式落地。

     从盘口来看，受此消息影响，早盘消化掉恐慌杀跌后强力反转，最终创业板收出带长下影中阳。今日走势，一方面明确市场结束整理本周将开始转强；另一方面也明确了注册制推出对市场运行波动影响有限。实际上注册制推出，可以提升这一板块的活性，这也正是创业板今日明确活跃强于主板的原因所在。个股涨不涨取决于上市公司内在价值 ，跟涨跌幅大小无关。

    主板大金融相对较弱，总体处于蓄势整理状态。从形态来看，上证短期均线开始聚拢，从时间周期来看，本周三很可能会出现突破性节点。对于个股机会，一方面仍以捕捉补涨机会为主；另一方面可开始关注主线标的尤其是科技、新消费、新基建等板块调整到位再启动机会，但涨幅过大的主线标的不要去盲目追高。

    明天生命线将上移到3200点一带，这意味着年内大盘再回到3200点之下概率越来越小了。继续中长线持股待涨为主，等待大盘向上突破即可。

    3500点何时拿下仍是看点。

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