A股月底前砸出大机会 (2020-08-26 15:08:59)

今日是重要时间节点，大盘选择了下探，这并不意味着大趋势发生改变，而明确市场延迟突破，且因下探释放结构风险同时产生更大的机会。



这是什么样的机会？这是新的上车和迎接年底前二轮主升的机会。八月大盘的阶段调整，因再次下探更充分了，而且会在月底前产生难得的大机会。对于这样机会产生，投资者一方面要注意回避下跌产生的分化补跌标的杀跌风险；另一方面要敢于利用回调捕捉机会。

综合来看，以下机会更值得关注：

一是创业板局部强者恒强的新热点机会。今日回调之后，月底投资者应阶段重点关注创业板改革红利和科技主线标的布局机会。

二是市场超跌反弹机会。这是交易性机会，因大盘60天线目前上移至3200点之下，大盘月底前下探空间很小，随时会结束调整反转向上。因此，市场会因超跌并因资金入场抄底产生交易性机会。

三是中报预增基本面实质转上市公司的补涨机会。

四是热点切换产生的新主线机会，比如今天的环保。

五是国企重组和混改以及其它局部热点机会。

综合来看，大盘无系统下跌的风险，投资者切不可因今日阴线变得恐慌。可以波段应对，对于手中个股如形态变坏可以先阶段出来之后等企稳回补就可以了。