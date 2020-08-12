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突破3500点前急杀比慢调好

(2020-08-12 15:13:23)
标签：

价值投资

十倍牛股

十年牛市

适度投机

微信公众号gsfy68

 分类： 实战交流

    今日大盘先低开持续下杀，后在金融板块带动下上收，最终收出长下影线，量能有所萎缩。这根单针探底线一方面明确市场下方承接力度较强；另一方面明确市场步入阶段调整节奏。两市超六十家涨停，跌停三十家，市场局部分化较为明显。

    大盘今日调整正是之前给大家分析阶段性质，这种调整越是急杀越好，越有利于以最快速度完成调整，有利于行情及时转强，相反如果是慢步缓调那就麻烦了，会调很长时间。

    大盘阶段调整后，有几个基本预期可以明确：

    一是银行和地产有补涨要求，利空出尽估值修复性质。

    二是大盘阶段调整后突破3500点几成定局。

    三是明确市场整理下沿应在3200点一带，今日已经切入到3300点以下区间，再下跌空间有限。

    四是明确大盘调整时间周期仍是中旬前后，回避阶段风险之后捕捉结构机会仍是合理策略。今日虽然反弹，但最好的低吸节点应该在周五前后出现。

    五是明确调整仍是修复周月线背离性质。

    六是明确阶段调整不但不会改变牛市，反而更加确立未来新主升更持久更强力。

    综合来看，大盘阶段调整没完，但因下方承接力度较强，市场进行揉搓整理最终形成均线聚拢向上开花的概率更大。真的如此，未来行真的很大。

    八月行情，一半是海水一半是火焰！

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