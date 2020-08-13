近期市场回调，主要是市场自身技术因素所致。无论是修复周月背离还是技术阶段小C浪杀跌，均属于构筑中继中枢性质。



今日大盘再收一阴，量能继续温和萎缩，符合阶段调整范畴。虽然大盘三连阴了，但目前仍处于弱势整理阶段，且技术上回调整理还会延续一段时间。从时间周期来看，仍维持本月中旬调整的定位，也就是说，应该在两周之内结束，后突破3500点重归强势不变。从空间来看，3200点之上无论如何震荡都是正常，除非有突发大利空，否则大盘很难破掉这个理论支撑区间。这个区间，实际上是ABC三浪确认的A浪低点和B浪起点所在，通常是不会破掉的。综上分析，大盘在两周之内 在3200点之上完成整理为合理预期。

操作上仍要保持必要谨慎，适当防范短线补跌分化风险，与此同时，应保持耐心和冷静心态，捕捉结构性机会。两市超八十家涨停，跌停仅十五家，赚钱效应仍很明显。当前市场，不要盲目追高，而要定位寻找补涨机会为理性策略。