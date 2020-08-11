对于八月行情，本博之前说的很清楚，在坚持中长期大趋势前提下，认为大盘既有创新高要求，又有阶段调要求，总体维持震荡攀升格局，注定不会太温柔。之所以如此，主要跟市场自身运行节奏，尤其是区间整理有关。目前运行的属于B浪反弹，技术C浪杀跌是有可能出现的，这是启动新主升的必要过程。



昨天给大家进行了分析，认为本月中旬时段市场有阶段调整的可能，理论区间在3200点之上完成，也就是在前期运行箱体下沿之上完成。市场可选择揉搓整理，也可以选择快速下杀到位。前者钝刀割肉后者一步到位，都是为了后市行情更持续展开做准备。

市场大趋势不变，但阶段风险也要注意防落。之所以在以往坚持大趋势提示大家持股待涨为，而在近期提示阶段风险，是因为很多个股涨幅巨大，已经开始出现头部信号了，这些股追高站岗风险较大，有必要进行提示，这同之前洗盘震仓小风险是不同的。

操作上仍然服从趋势，个股趋势完好继续 持有，回避阶段分化补跌标的，局部及时调仓换股优化组合。要闻调则喜，没有中旬的调整行情不会走得太远，及时调整才会走长期大慢牛。