加载中…

加载中...

新浪财经名博 知名财经博主 微博签约自媒体
个人资料
股市风云
股市风云 新浪个人认证
微博
  • 博客等级：
  • 博客积分：0
  • 博客访问：859,674,697
  • 关注人气：127,227
  • 获赠金笔：0支
  • 赠出金笔：0支
  • 荣誉徽章：
博主被推荐的博文
股市风云的这篇博文被推荐到新浪博客
此博主被推荐的博文：
全部推荐博文>>
如何获得更多推荐?
相关博文
更多>>
推荐博文
查看更多>>
正文 字体大小：

大盘突破3500点条件已经俱备

(2020-08-06 15:09:39)
标签：

价值投资

十倍牛股

十年牛市

适度投机

微信公众号gsfy68

 分类： 实战交流

    今日大盘先抑后扬，走出了V型反转结构，量能有效放大，且再创新箱体整理完成后上涨新高，技术上为继续向上突破创造条件。目前，无论是从基本面、政策面、技术层面还是投资者心理层面，都支持大盘向上突破，可谓万事俱备只等发力。

    大盘上午的下探，主要是修复周、月线背离，从盘口来看，向下杀不动。下午的上收，正是大金融主导，尤其是券商，发力做多非常坚决，整理收敛后向上持续发力可期。大盘向上突破由大金融主导完成有望实现，3500点拿下指日可待。

    由于市场处于强势，技术上周、月线背离应该不会完全修复，而是先拉升等突破3500点后再完成可能性较大。操作上仍然坚持科技+新消费+新基建不变，兼顾新热点，这是有效策略，要有耐心，不要对于反复提示主线产生视觉疲劳。能够保持足够耐心，才能捂出赚大钱牛股。

    今日美中不足的是上收阳线实体有些小，这种带有“吊线”性质的K线，易引发短线波段，投资者要有短线防震荡意识，中长线持股策略仍然不变。

喜欢

0

阅读 评论 收藏 禁止转载 喜欢 打印举报/Report
评论
[发评论]
  • 评论加载中，请稍候...
发评论

    发评论

    以上网友发言只代表其个人观点，不代表新浪网的观点或立场。

    < 前一篇再突破创新高仍需金融主导
      

    新浪BLOG意见反馈留言板　电话：4000520066 提示音后按1键（按当地市话标准计费）　欢迎批评指正

    新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

    Copyright © 1996 - 2018 SINA Corporation, All Rights Reserved

    新浪公司 版权所有