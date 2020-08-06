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大盘突破3500点条件已经俱备…
再突破创新高仍需金融主导…
突破3500点才会有阶段调整…
新主升坚持主线策略不动摇…
百股涨停的股市很赚钱…
今日大盘先抑后扬，走出了V型反转结构，量能有效放大，且再创新箱体整理完成后上涨新高，技术上为继续向上突破创造条件。目前，无论是从基本面、政策面、技术层面还是投资者心理层面，都支持大盘向上突破，可谓万事俱备只等发力。
大盘上午的下探，主要是修复周、月线背离，从盘口来看，向下杀不动。下午的上收，正是大金融主导，尤其是券商，发力做多非常坚决，整理收敛后向上持续发力可期。大盘向上突破由大金融主导完成有望实现，3500点拿下指日可待。
由于市场处于强势，技术上周、月线背离应该不会完全修复，而是先拉升等突破3500点后再完成可能性较大。操作上仍然坚持科技+新消费+新基建不变，兼顾新热点，这是有效策略，要有耐心，不要对于反复提示主线产生视觉疲劳。能够保持足够耐心，才能捂出赚大钱牛股。
今日美中不足的是上收阳线实体有些小，这种带有“吊线”性质的K线，易引发短线波段，投资者要有短线防震荡意识，中长线持股策略仍然不变。
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