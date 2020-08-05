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再突破创新高仍需金融主导

(2020-08-05 15:12:55)
标签：

价值投资

十倍牛股

十年牛市

适度投机

微信公众号gsfy68

 分类： 实战交流

    今日大盘低点后反弹整理为主，基本收复昨天失地，量能稍有萎缩，为修复技术背离修复性质。

    大盘连续反弹再次临近前高，技术上大盘短线有直接向上突破还是向下修复周、月线背离后再向上突破的选择，不管短期如何演变，中长期均向上不变。

    两市今日仍有近百股涨停，跌停仅两家，仍是赚钱机会多。指数之所以不温不火，跟权重尤其金融板块蓄势整理有关。大盘向上要想形成实质突破，仍需大金融板块主导才能实现。因此，大金融板块目前蓄势，包括可能快速强洗动作，都有利于后市大盘向上突破的。尤其是银行板块，利空预期基本消化，而大幅破净仍未明显改观，后市如基本面趋好，银行板块补涨要求强烈。因此，大盘向下并不容易，向上突破就等大金融主导。

    今天在微财讯专栏里，开盘的时候提示的中粮科技盘中直接涨停，前几天提示的达安基因也有小幅上涨，昨天说过，不到3500基本上不会有大的调整，所以请大家放心，明日我会继续在微财讯App中直播提示，老铁们可以提前下载微财讯App关注我的专栏。

    指数是这样，而赚钱主线仍非科技+新消费+新基建莫属，不仅如此，更多补涨热点激活，给投资者带来更多赚钱机会。这种交易性机会，只要稍懂技术，跟着做车赚钱真的不难。

    3500点突破条件已经具备，至于何时突破，静观大金融表现。

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    < 前一篇突破3500点才会有阶段调整
      

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