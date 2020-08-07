对于八月行情，之前给大家分析过，认为大盘既有创新高要求，又有下探回调要求。创新高是大趋势决定的，而阶段回调主是大盘自身技术因素所致，主要是连续上涨后周线和月线的背离需要修复。



同昨天一样，今日大盘仍然走出V转结构，而主导上收的仍是券商。下探完成背离修复很好理解，券商主导上收表现上看是受益利预期，主要是龙头券商合并朦胧传言影响，实际上是券商板块业绩驱动，更是大盘完成背离修复后的正常走势。

今日大盘单针探底释放明确信息，一方面大盘的周线背离已经完成修复，下周市场有望再度转强，连续上扬概率大于调整，最保守也是整理；另一方面明确大金融主导，市场向上大趋势进一步强化。从盘口来看，两市仍有超八十只个股涨停，跌停家数较昨日有所增加至二十家，但仍属相对强势赚钱效应仍很明显。

因本周线收阳，且背离修复完成，下周大盘望收中长阳，这样大盘月线级别再修复背离引发调整概率不大，因此，中长线持股待涨适当注意回化仍是合理策略。