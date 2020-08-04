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突破3500点才会有阶段调整…
新主升坚持主线策略不动摇…
百股涨停的股市很赚钱…
整理基本结束静待转强上攻…
大盘短期失地有望快速收复…
自大盘结束箱体整理以来，近期连续反弹，长阳夹阴线结构，是连洗边攻组合，且多头明显处于主导地位。今日大盘再收一星，仍是上涨中继，技术上大盘在突破3500点之前，不会有大的调整。技术性的阶段调整，应该是在突破3500点之后才会出现。因此，目前围绕主线标的继续持股待涨为主仍是合理策略。
从盘口可以看出，两市仍然超百股涨停，赚钱机会仍然很多。不仅如此，目前的赚钱机会仍以交易性机会为主，也就是处于主浪拉升资金驱动的赚钱机会，这种机会赚钱速度很快，技术因素是赚钱有效依据。
当然，从投资角度来看，投资者仍然要坚持价值投资取向，在此基础上关注阶段趋势适度投机，是投资策略优化的理性选择。
科技+新基建+新消费，大金融主导，并关注新启动的补涨机会，是当前合理策略。注重大方向，而不是整天算命式一会多一会空频繁进出，才是赚钱的不二法门。
本年度3300点突破且预期的箱体整理走出来之后，3500点的突破和3800点的目标位都将有望实现。对于投资者来说，理性主动参与主升机会，是提高收益理性选择。
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