近期市场连续逼空太火爆，即使做技术确认也因买盘太强打不下去。于是乎，降温动作出现，但无论是查非法配资还是社保减持人保利好，从而引发大金融板块回调压制盘口，都是暂时的，不但不会改变大盘中期向上趋势，反而会让未来行情更持久更健康。



之所以如此，一方面是因为大金融尤其是保险板块仍有估值修复补涨要求，只不过短期上涨过多猛需要修复背离回调罢了，正好借利空完成，等回调到位还有二次上攻要求；另一方面科技等主线标的不受指数影响，仍然强者恒强。今日两市超百股涨停，就是这个道理，市场做多热点已经全面激活。

从技术角度来看，今日回调仍属小C确认性质，级别比前两天盘中确认有所扩展，但应该不会超过三个交易日，也就是说大盘最迟下周三仍将重归全面强势。从空间上来看，大盘在3300点之上完成确认概率较大，下周可先看3325-3350一带。别指望会大调，不会的，从技术角度来讲，就是调到3100点也是上涨中继，更何况很难砸到这个位置。大概率在3300点上下构筑整理箱体，后再重归升势为合理演变。

大金融整体风险其实并不大，风险较大的恰恰是那些加速拉升准备冲千元科技股的群体，但这些股目前趋势仍然很好，只不过追高风险较大罢了。除此之外，大批 个股才刚刚启动，行情还早着呢。

周末我抽个时间，梳理一个成交超10亿，今年累计涨幅小于50%，7月以来涨幅小于10%的滞涨白马股名单，调整后估计会有补涨机会。大家关注我的微信公众号：gsfy68，周末找时间发在上面。