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如何看待大盘二次逼空

(2020-07-13 15:02:57)
标签：

价值投资

十倍牛股

十年牛市

适度投机

微信公众号gsfy68

 分类： 实战交流

    大盘走势再一次符合预期，今日低开反弹稍回确认后一路高走，下午冲高回落再持续拉升至收盘，量能有效放大，收复上周五全天阴线失地再创本轮主升新高，重新步入强势。

    对于大盘二次逼空，该如何看待？综合来看，应从以下几方面认识：

    一是属于自 身技术必然：小C确认后二次主升性质，技术上将再次步入连续强势，连阳上攻可期。

    二是明确目前市场仍然健康，从估值角度来看，目前静态市盈率仅17倍，仍然合理甚至是偏低。

    三是上周五权重降温，使得行情更健康，符合预期，也意味着新一轮行情上涨会更顺畅。

    四是明确3500点很快会拿下，之后就会向3800点今年主攻目标进军了，但突破3500点后市场波段会相对明显，技术上应会有一段横盘期，时间周期应该在八月出现。

    五是明确目前市场仍是牛市中期主升初期，除主线和主导板外，仍有大量个股处于启动初期，行情还早着，赚钱机会仍然多。

    六是明确踏空者众，市场未来上涨空间会超过想象。从交易角度来看，市场之所以这么火爆，恰恰由之前看空者太多，踏空追涨力量太强大，逼空仍是正常走势。

    七是明确短期上涨过急，要注意避免追高，持股待涨为主。

    上周末在微信公众：gsfy68上给大家送的白马股还满意吧000848，000869，002277，其中一只今天涨停，一只涨幅超过5%，另一只惨点才2%，这些股票的具体操作我都会在微财讯App上的专栏里给出，老铁们提前下载好微财讯App关注我的专栏就行。

    本周将继续在微信公众号上送大白马，老铁们关注公众号积极参与活动。

    综上分析，市场如期小C确认后主升，行情重新步入新主升为合理预期。踏空仍是目前最大的风险。

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