大盘走势再一次符合预期，今日低开反弹稍回确认后一路高走，下午冲高回落再持续拉升至收盘，量能有效放大，收复上周五全天阴线失地再创本轮主升新高，重新步入强势。



对于大盘二次逼空，该如何看待？综合来看，应从以下几方面认识：

一是属于自 身技术必然：小C确认后二次主升性质，技术上将再次步入连续强势，连阳上攻可期。

二是明确目前市场仍然健康，从估值角度来看，目前静态市盈率仅17倍，仍然合理甚至是偏低。

三是上周五权重降温，使得行情更健康，符合预期，也意味着新一轮行情上涨会更顺畅。

四是明确3500点很快会拿下，之后就会向3800点今年主攻目标进军了，但突破3500点后市场波段会相对明显，技术上应会有一段横盘期，时间周期应该在八月出现。

五是明确目前市场仍是牛市中期主升初期，除主线和主导板外，仍有大量个股处于启动初期，行情还早着，赚钱机会仍然多。

六是明确踏空者众，市场未来上涨空间会超过想象。从交易角度来看，市场之所以这么火爆，恰恰由之前看空者太多，踏空追涨力量太强大，逼空仍是正常走势。

七是明确短期上涨过急，要注意避免追高，持股待涨为主。

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