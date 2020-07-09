不客气的讲，很多人不会炒股却自以为是，在牛市中频繁进行所谓波段，或想当然的盲目看空过早出局，结果最后不但不赚钱反而不断踏空甚至亏钱。



不是这样吗？自2019年以来，真正的主线一直在持续走牛，坚持大趋势围绕科技＋券商，再加上新基建和新消费，一直持股至今将是最牛的操作。可是在行情运行过程中，有多少人不顺应趋势，过度盲目看空到底，有的甚至看到2000甚至1500点；有多少人本来手握牛股，结果在行情运行中因为一些短线震仓洗盘或突发利空影响不坚持大趋势不敢逢调加仓，结果频繁割肉追涨最终一无所获？回头想一想，相信犯上述错误的朋友会痛心疾首。即使现在，仍有很多投资者盲目相信大趋势看错频繁出错的一些所谓专家大V，还狂热的跟着错下去帮人家点赞呐喊。之所以如此，是这些根本都是不会炒股的人，用不是真正有效的炒股技术迎合中小投资者追涨杀跌的恶习，只赚人气不赚钱。而真正顺应大趋势的策略，中小投资者反而不喜欢，总是把自己置于七成不赚钱队伍中。昨天有个网友说，他一直持股科技＋券商至今，收获巨大，一周就获一年的收益，这位朋友的话值得总是愿意投机而踏空的朋友们参考。

不说太多了，回头看大盘。很显然大盘仍如期今日完成小C回踩后再度走强逼空，技术上大盘随后应该还有五连阳左右的连续强势。这就是牛市，只有更高没有最高。因此，投资者一定要顺应大趋势。尤其是目前A股，已经是完全多头的强势，不要想当然试图改变它，也不要整天言顶或谈抄底，这都不是成熟投资者的表现。真正的价值 投资者在真正的底部抄底以后，一年操作次数很少的，除非顶部信号出现才会兑现。这跟大多数人总是愿意每天进出是完全不同的策略，结果自然不用多说了。

目前推动市场向上突破的仍是估值 修复性质，由此引发的资金驱动是很难挡住的。主导行情的应是保资、外资等大机构资产配置性质，杠杆资金根本就不算什么。因此，对于非法配资进行强监管是短空长多，利好后市稳定运行的。

回顾一下这两天在微财讯App的专栏内容，昨天提示的汉威科技，涨幅不大，但是也算盈利没问题，前天提示的掌趣科技好一些，都是科技股，在金融+科技的双驱动模式下都没太大问题。明天本周最后一个交易日，看多空两军如何演绎，老铁们提前下载好微财讯App关注我的专栏，盘中实时解读战场信息，挖掘好票。

大盘红红火火， 老铁们继续关注我的微信公众号:gsfy68，下周在上面给大家送红酒，为行情加火。

价值投资主导的牛市最终上涨超大多数人想象，是以前所没有看到的，如果想知道是什么样子，看看美股十年牛市就知道了。