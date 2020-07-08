今日大盘上午有一波下杀，下午冲高回落走势为主，最终突破昨天高点再收一阳，量能明显萎缩。盘中跳水仍是震仓性质，从盘口来看，由于下方买盘太强，主力砸不动，市场只能在更高区间完成技术修复。



从技术角度来看，今日上涨是上升趋势中的三浪确认过程的小B性质，尾盘开始和明天将运行小C确认，等小完成后，大盘将有望重归强势，二次逼空拿下3500点应不是难事。由于盘口出现量价背离信号，市场缩量确认后还有补量要求。

微博上某大V，这几天一直喊让大家离场，不知作何感想，我的观点一直没变，"金融"+"科技"双驱动会贯穿本轮牛市，现在说顶还言之尚早，吃肉行情几年才遇到一轮，老铁们一定要把握好，昨天我在微财讯APP里说的国海证券，加上今天说的掌趣科技，大家应该都吃到肉了。下个交易日在微财讯APP继续指导老铁们，盘中有时间的可以先下载并关注我的专栏，等调整快来之时，我会及时提醒老铁们，行情火爆，抓住每一次机会。

正如昨天分析，今日大盘仍有回踩整理要求且不排除收阳，但市场强势明显超过想象，这意味着当前市场做多动能相当充足，操作上投资者仍要持股待涨为主，适当注意别盲目追高就可以了。

3500点已是多头囊中之物了！