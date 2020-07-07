昨天给大家提了个醒，认为大盘突破3300点创新高后有强震仓要求。今日大盘正是如此：惯性高开上攻后快速下杀，止跌企稳二次上攻后下午再度下杀。盘中两波急探，都是震仓性质，市场走势符合预期。



这是本轮行情本博第一次明确提示大家注意风险，在此之前一直让大家坚定捂股。这次提示的主要是防范短线追高风险，以防追在高位很被动，这种震仓性质有防守价值，但仍是阶段性质，后市逃顶才更关键，现在远未到谈逃顶的时候。

技术上明日盘中还会再确认下杀要求，支撑确认后就会开始整理酝酿第二波攻势。大盘明天冲高回落或选探后收均是合理走势：前者做倒“T”线，后者做长下影，均属上涨中继性质。

强震不会改变大盘趋势，是调仓换股或踏空上车的机会。震仓完成后大盘将重归升势，不排除阶段二次逼空的要求，直到突破3500点后再转向阶段横盘整理。

大金融行情没完，“三新”主线也未完，但分化会逐步明显，操作上应继续保持理性，不能同主升底部潜伏阶段那样大胆。虽然明天盘中仍在回踩，但收阳的概率大于收阴。

这次震仓，对踏空被逼空的投资者来说是一个福音，调整到位后要抓住时机纠错，否则二次踏空就全年踏空了：下一轮上涨持续时间会更长。

这几天大家有没有感觉“牛市”这个词刷屏了，俗话说牛市不言顶，现在还远没到点位，虽然后续会有调整，但是影响不大，从年初我就说过，这轮牛市是"金融"+"科技"双驱动，现在大家相信了吧，前段时间我在微财讯App专栏里呼吁大家调整状态，行情马上就来，随时准备迎接战斗，上周更是直接在微财讯App里提示国金证券和中信建投，昨天又提示了四维图新，相信一直关注我微财讯App专栏的老铁们这两周的收益都已经有20%了。不打紧，还有机会，后面调整的时候我也会及时在微财讯App专栏里发出通知，老铁们持续关注就行。