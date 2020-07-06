创年内新高后有强震仓要求 (2020-07-06 14:49:47)

今日大盘成功突破3300点，之前预期年内第一阶段目标成功实现。在此之前，本博系列判断都一一得到验证：其中3月17日判断三日现低点、判断2646是年内低点、三新加券商主线定位、三波回调洗盘定性、年线一带压力如膜、五洗六攻七逼空再加上年内第一阶段突破3300点等相关分析，都是在当时非常艰难时做出的理性分析，很不容易，现在行情走出来，在此祝贺根据提示坚持大趋势中长线价值投资和主线策略的朋友们，你们在此轮行情操作非常之成功。



大盘今日一举拿下3288前高突破3000点，再现向上跳空缺口，短期仍处于强势且主升中段初期性质没变。但正因为短线上涨过猛，操作上在此提示大家，要做后大盘后三交易日会现强震仓的准备。这个强震仓，一是获利盘兑现引发，另一个会是主力调仓换股所为，还有就是洗盘为进攻3500点的技术要求等。强震仓不会改变趋势，但短线分化风险较大，投资者操作上要避免因踏空盲目追高为好。

五穷六绝七翻身，上周在微财讯APP里一直行情来， 抓紧机会，上周最后两个交易日更是直接在微财讯App里跟大家说了国金证券和中信建投，相信很多老铁都吃到肉了，有条件的老铁的请持续关注微财讯APP我的专栏，去各大市场都可以下载，明天盘中继续吃肉，目前行情处于加速上升期，不过时间不会太长就会进入调整，届时我会在微财讯APP及时提醒各位。

强震仓就是在3300点一带区间整理完成为合理预期。目前市场的赚钱机会仍是主线+估值提升带来的补涨机会，其中大金融等“五朵金花”强势仍会延续，虽然是阶段性质。等大盘突破3500点一带后，权重蓝筹会步入大箱体整理，那时成长主线将再度呈强。