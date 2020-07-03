市场走势说明一切，大盘一进入七月连阳逼空，可谓气势如虹。但即使如此，目前仍是主升初期，行情远未结束。



从量能角度来看，此轮行情上证日成交量不过1.5万亿都是正常，不属于天量。而在近期量能放大到4000亿，是非常理想的量能指标，毕竟在此区间早期积累大量套牢盘，能够放量消化，预示后市做多坚定。至于经济基本面和政策面因素驱动，之前已经给大家都分析很清楚，转型和做大金融市场仍是因在逻辑。

从技术角度来看，今日大盘运行“池底龙”上攻，明确下周大盘仍将处于强势。不仅如此，今日大盘现向上跳空缺口，这个缺口有很重要实战价值。它一方面强化趋势，另一方面可依据这个缺口对未来上涨空间有基本预期。这个缺口只要形成后三交易日不完全回补，那么就是有效的突破性质，这意味着后市至少还要出现两个向上跳空缺口，行情才会调整。再依据2646点早期启动的小缺口进行测量，大盘上涨空间就可以基本预测了，目前来看，自2646点算起，千点大涨应是最基本的合理预期。

对于个股，市场目前的赚钱机会除了之前反复强调的“三新”主线外，受益金融改革的券商和估值提升补涨的地产、有色和煤炭等，也是主导力量。这是行情步入中期的重要信号，A股每一轮牛市中段，都是金融地产主导，这一次也是如此，只有牛市才会有如此气势。

持股待涨吧，主升初期别胡思乱想，顺应趋势才能赚大钱，而且三浪主升是上涨最快阶段，踏空是最错的操作。