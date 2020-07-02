正如之前预期，大盘在七月展开逼空走势。尤其是今天，单边上扬一举拿下3033点中期压力位，放量收出长阳，压制大盘的下降通道也一并突破。



市场走势符合预期。今日大盘大涨似乎有些疯狂，其实仍然很健康，理由如下：

一是量价配合理想，未现量价背离现象，短期仍是强势难调。

二是大盘处于主升中期突破初期，行情离结束还早。

三是主导上攻力量，一是来自金融改革受益的大金融，二是受益政策利好的补涨性质，其中的地产板块走强，虽然仍是阶段性质，但仍处于估值修复驱动初期。还有有色煤炭等，做多动能充足。

四是因为之前洗盘充分，自2646点以下，可以不客气的话，象本博这样看对行情的人很少，大多数人看空或左右骑墙追涨杀跌，市场做空动能都提前释放了，因此，突破3000点很轻松且逼空符合本博预期却超出大多数人想象。市场在踏空回补资金抬轿推动下，还会有较大上涨空间。

五是市场年内第一目标还未到达，即3300点，到达这一区间才会有阶段调整 ，这是技术要求 。

六是科技龙头板块今日 略有分化，但只是局部且占权重较小对指数影响不大。

七是集聚的更多利好仍未充分反映，尤其是混改风口因素驱动仍处于初期性质。

八是经济基本面正在持续转好，再加上指数修正因素，都支持大盘继续上行。

操作上明确市场 处于逼空阶段，一方面踏空的不要盲目追高，可关注补涨机会；另一方面适当注意后市技术修复背离产生的短线分化风险就可以了，后静待大盘向3300点进攻是合理预期。