相信行情运行到这里，稍有炒股基础的投资者都 会看明白，市场 已经 步入了多头主导格局。



基本面和政策面不用说太多，越来越好。技术面从形态上来看，大盘目 前已经 处于“龙抬头”、“金蛤蟆”和“老鸭头”综合体。这三种形态任何一种出现，通常未来行情都不会太小，因为都是洗盘充分后的“牛回头”性质。“千金难买牛回头”其实就是这个道理，是市场 充分释放做空动能后全面转强的过程。

大盘量能只持在2000亿左右，且温和放大，阳线开始增多，这是市场 要稳步向上持续攀升的理性形态。这种形态不到顶部巨量出现，行情是难以结束的。

从盘口来看，医药、TMT、农业、食品以及因估值提升的补涨板块走强，总体都是市场开始加速走牛结果和信号。而新消费、新基建和科技新主升，主导行情的大金融必要整理后仍将强者恒强，这正是市场涨个不停的原因所在。每到这种节点，很多投资者是因为短线投机思维主导一会看多一会看空，整末追涨杀跌想当然臆测试图而非顺应趋势，结果不断成为被反复收割的对向。在不断走向成熟的市场 ，笔者反复强调，一定要树立价值投资思维，过度投机思维是很难适应市场 的。

在当年投机主导的市场 ，价值投资策略很难赚钱；在当今价值投资主导的市场 ，过度投机很难赚钱。但残酷的现实是，大多数投资者正是做反而自乐在其中不能改变错误策略去正确顺应市场 ，这正是股市尤其是创业板这种明显大牛走势，很多人整末盲目看空或频繁进出不赚钱的主因所在。