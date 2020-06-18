加好友
发纸条
写留言
加关注
量价齐升静待更强走势出现…
大盘稳步攀升步伐更加坚实…
大盘已具备阶段连续强攻条件…
外围影响不会改变A股中期趋…
大盘低开高走释放强烈信号…
近期走势很好判断，是标准的“冉冉攀升”形态，这种形态持股主线标的仍是赚钱不二法门。
今日大盘再收一阳，且收盘在昨天高点之上，量能有效放大，技术上明日仍有上攻要求。这种量价齐升的走势，通常会催生长阳，投资者应做好小步攀升后加速上行的准备。
两市有超50只个股涨停，但跌停也达20家，盘口有分化出现，明天盘中波动会较大一些，操作上适当注意防范一下局部分化就可以了。
从今日盘口来看，科技主线龙头标的再度走强，意味着行情仍然很健康，仍是主线主导性质不是短线炒热点驱动。除此之外，更多补涨标的走强，尤其因估值提升补涨标的板块仍未走完，有利于市场继续保持强势。
空中加油后凤尾开花可期，行情一旦展开必势不可挡。
喜欢
0
赠金笔
登录名： 密码： 找回密码 注册 记住登录状态
昵 称：
以上网友发言只代表其个人观点，不代表新浪网的观点或立场。
新浪BLOG意见反馈留言板 电话：4000520066 提示音后按1键（按当地市话标准计费） 欢迎批评指正
新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑
Copyright © 1996 - 2018 SINA Corporation, All Rights Reserved
新浪公司 版权所有