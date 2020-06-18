近期走势很好判断，是标准的“冉冉攀升”形态，这种形态持股主线标的仍是赚钱不二法门。



今日大盘再收一阳，且收盘在昨天高点之上，量能有效放大，技术上明日仍有上攻要求。这种量价齐升的走势，通常会催生长阳，投资者应做好小步攀升后加速上行的准备。

两市有超50只个股涨停，但跌停也达20家，盘口有分化出现，明天盘中波动会较大一些，操作上适当注意防范一下局部分化就可以了。

从今日盘口来看，科技主线龙头标的再度走强，意味着行情仍然很健康，仍是主线主导性质不是短线炒热点驱动。除此之外，更多补涨标的走强，尤其因估值提升补涨标的板块仍未走完，有利于市场继续保持强势。