今日大盘高开冲高回落后再度持续高走，最终收出光头长阳，同之前三个交易日形成了“多方炮”强反转结构。市场走势明确了昨天预期，很显然大多数人又看错了。昨天阴线强震洗盘效果非常之好，这正是今日大盘反弹很顺畅的原因所在。



接下来只要没有实质突破利空，大盘正常情况下已经具备连续强攻的条件，理由如次：

一是钢铁、有色和地产等补涨板块走强，其性质是市场估值整体提升带来的补涨需求，虽然是阶段行情性质，但有利于助推大盘向上强力突破。

二是金融板块尤其是保险股仍明显低估，大金融整体主导向上突破条件已经具备。以工行为例，明天开始处于连续强攻启动初期节点。

三是主线标的整体结束短线调整开启新一轮行情信号明显，除了一些涨幅过大标的外，仍处于启动初期的主线股仍有强烈新一轮上涨要求。新基建、新消费和科技新主升仍是不变的主线。

四是“该跌不跌理应看涨”，很显然昨天大盘破位阴震荡，看空成为一面倒，而市场没有继续下跌，明确骗线强洗性质，之后反手逼空是市场常态。

五是经济基本面继续转好。据目前公开信息，中国二季度经济增长转正，物价前高后低，新经济业态不断增强，国内外环境否极泰来等因素决定大盘具备阶段走强条件。

六是技术上大盘处于大三角整理末期，今日“多方炮”结构决定向上突破是大概率，一旦形成实质突破，连阳强攻也是常态。

综上分析，市场已经具备阶段连强强攻的条件。在昨天大盘收阴之时，本博仍然理性认为外围影响不会改变大盘中期趋势，这种观点大多数是怀疑的，实际上这正是顺应市场大趋势的理性分析并得到验证。在市场大趋势没有实质改变之前，一定要顺应趋势，不因短线波动出局仍是赚钱的关键。