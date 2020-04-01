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大盘有望本月完成底部构筑

(2020-04-01 15:07:33)
标签：

变盘

价值投资

十倍牛股

十年牛市

适度投机

    近期市场总体处于牛皮市阶段，主要是因为上有压力下有支撑，在消息面仍有利空需要消化背景下，市场弱势整理为主。

    今日大盘先扬后抑，上午金融板块和科技板块共同走势，大盘持续上攻，但量能不济，跟风不足，后在外围股市大跌拖累下持续回落，不仅吞噬掉上午的涨幅但创日内低点，收倒T线在10天线附近，技术上仍是压制指数筑底走势。

    整个四月份是大盘构筑底部阶段，因下方支撑基本明确，没有大的下跌空间，上方压力需要基本面转好尤其是外围利空变利好，或有实质利好刺激才能突破，因此，市场区间牛皮整理为主要模式。在这个阶段，盘口低迷，考验投资者的耐心，但同史上每一个大底一样，低迷之中孕育N多机会。真正的底部都是极度低迷之后反转走强形成的，大盘四月份也会如此。

    操作上只要以“新基建+新消费+科技新主升”的“三新”标的布局，可以卧倒不用理会指数波段，安心等大盘完成筑底启动行情就可以了。因市场对外围疫情过度悲观，行情只能比预期来得早而不会太晚。  

    技术上近期只需关注大盘何时放量突破2805点，此点位拿下，大盘就很难再有调整了，底部逐步抬高将是必然。市场因投资信心缺失而步入牛皮市，这正是中长线潜伏的良机。

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