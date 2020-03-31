今日大盘高开低走，盘口显示明显有资金利用银行等权重压制盘口，这恰恰意味着行情要来了。



目前制约大盘的主要因素有三方面：

一是对外围的利空预期。对于这一方面，应视为利空出尽，其意大利有望在近期出现疫情拐点，而米国虽然之前因特不靠谱的失误成为“新冠”，但近期也开始采取有效措施，再加上最终将进行国际合作共同应对，疫情总体应会向好的方向发展，疫情引发的阶段性利空最终都基本消化掉了。至于对世界贸易的影响，对国际油价的影响，市场均反应消化。

二是对国内经济基本面的担心。今日公布的三月份PMI重回50以上，这是一个好消息，说明中国经济已经消除了疫情的影响重回扩张节奏。

三是心理因素影响。这是目前制约行情的最直接的因素，盘口之所以低迷，且主导资金反复利用权重打压指数进行最后清洗，正是利用投资者心理不稳定因素而进行的有效操作。因此，调整好心态是当前投资者要做的首要任务。

因疫情带来的短期变化，市场的逻辑暂时由经济修复主导，因此，当前的值得关注的机会仍来自“新基建+新零售+技术新启主升”的“三新”主线，等这一阶段行情走完，基于转型升级的科技成长主线将重回主导。因此，目前底部的震荡，正是主力资金调仓的结果。先阶段运作一波“三新”主线后，等科技主线调整到位了再切回去，今年的运行节奏也就是因此更加清晰了：上半年炒股“三新”，下半年重回科技。大体如此，其中符合属于新老主线的龙头股，是会独立持续走强的。操作上重个股轻指数仍是当前操作要点。

技术上今日阴线属于有意而为，基于上述因素逻辑，大盘随时会出现基于经济修复预期主导的强力反弹直到趋势反转。因此，投资者应对当前的短线震荡保持足够的耐心，坚定持有主线标的，后静待中长期行情杨帆重启就可以了。